ФОТО | В Таллиннском аэропорту больше не нужно вытаскивать из сумки жидкости и технику

Замена, настройка и тестирование оборудования для досмотра, продолжавшиеся полтора месяца, завершились на неделю раньше запланированного. Отныне пассажирам больше не придется вытаскивать из ручной клади жидкости, ноутбуки и другие крупные технические устройства и помещать их в отдельный ящик, что также сократит время, затрачиваемое пассажиром на прохождение проверки, сказал руководитель службы безопасности полетов Таллиннского аэропорта Тарви Пихлакас.

Кроме того, изменились ограничения на провоз жидкостей в ручной клади. До этого действовало строгое правило, согласно которому в ручную кладь разрешалось брать емкости с жидкостями объемом до 100 мл. Их нужно было упаковать в прозрачный пакет общим объемом не более 1 литра. На каждого пассажира — по одному пакету. Теперь же можно будет вообще не вынимать жидкости из ручной клади и не упаковывать их в один специальный пакет. Это означает, что в ручную кладь можно укладывать более крупные бутылки, солнцезащитные кремы и тюбики зубной пасты, а также безалкогольные напитки и жидкую еду.