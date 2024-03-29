31 марта в Эстонском музее под открытым небом пройдут пасхальные гуляния

Пасха – важнейший праздник для христиан, поскольку он знаменует становление человека Богом. Другое название Пасхи – Воскресение Христово – явно указывает на воскресение Иисуса Христа из мертвых. В этот день верующие ходят в церковь, встречаются с друзьями и знакомыми и радуются весенним праздникам.

На хуторе Хярьяпеа уже готова творожная пасха, а в печи стоит творожное печенье. Хозяйка с удовольствием делится рецептами праздничных блюд. В большой комнате накрыт праздничный стол и можно узнать, как было принято накрывать стол сто лет назад.

Весна и птицы неотделимы друг от друга. Пение птиц дарит радость, а яйца птицы становились важным дополнением к весеннему рациону крестьян. Мы приглашаем вас принять участие в экскурсиях по наблюдению за птицами, которые начинаются у школы Куйе в 12:00 и 14:00. Экскурсии будут проводиться Тийт Вохта из Таллинского птичьего клуба.

В какой бы класс ни ходил ученик, учительница расскажет о значении Пасхи так, что будет понятно каждому в 11:30, 12:30, 13:30 и 14:30. Если же не терпится занять руки, можно заняться рукоделием и битьем яиц. Также проходит конкурс красоты среди яиц, принесенных из дома. Самое красивое яйцо будет объявлено в 15:00, а после этого будут стукать яйца.

С Пасхи по Иванов день у молодежи получалось больше времени проводить под открытым небом в компании сверстников. Во дворе хутора Сепа все желающие могут сыграть в народные игры и продемонстрировать свою ловкость, а также вволю посмеяться и весело провести время!

На хуторе Сепа, в школе Куйе и во дворе хутора Хярьяпеа спрятаны красочные яйца. Те, кто отыщут их, смогут получить небольшой гостинец у хозяйки.

Поздним мартом лицо ласкает весенний ветер, а птицы услаждают слух своим пением. На берегу залива Копли Эстонский музей под открытым небом приглашает вас посетить Пасхальную деревню! Пасхальные яйца лучше захватить с собой из дома, но желающие также смогут покрасить их в музее. Хозяйки уже заканчивают приготовления к большому празднику, а корчма Колу готова к праздничному дню. Во дворе можно играть и качаться на качелях, а на хуторах желающие могут познакомиться с праздничными традициями.

Корчма Колу – пасхальные яйца и возможность подкрепиться

Если в животе уже звучит музыка, вкусно перекусить можно в корчме Колу. Группа „Пибарид“ играет на настоящем музыкальном инструменте в 12:00-12:20 и 13:00-13:20.

Можно увидеть пасочницы из коллекций эстонских музеев.

Перед корчмой в большом котле варят яйца – здесь желающие могут покрасить яйца луковой шелухой.

Деревенский магазин Лау – раскрашивание и отправка праздничных открыток

Пасхальные открытки пришли в Эстонию из Европы более века назад. На них изображали зайчиков, яйца, цыплят и цветущую вербу. В моде были раскрашенные фотографические открытки, но сделать праздничную открытку можно было и самостоятельно. В свое время красивую открытку и почтовую марку можно было купить в местном магазине. Вы также можете отправить поздравительную открытку из магазина Лау.

Колхозный дом – ватрушки с творогом и огород на подоконнике

Несмотря на то, что в советское время официально Пасху не отмечали, никто не запрещал печь ватрушки с творогом. Срезанные цветы к празднику найти было непросто, поэтому для того, чтобы они стояли дольше, прибегали к различным уловкам. Перед огородным сезоном нужно отсортировать семена и пересадить комнатные растения. Приходите! Вдруг и вы узнаете для себя что-нибудь полезное!

Деревенские качели взметаются ввысь

Прежде Пасха также была известна под названием качельного праздника. Именно на Пасху начинался весенний сезон общения молодежи, одним из элементов которого было и совместное качание на качелях. А в совсем уж давние времена считалось, что благодаря качанию на качелях будет хорошо родиться зерно, лен вырастет длинным, а год выдастся удачным. Музейные качели и вам подарят удачу наступающей весной – нужно просто на них покачаться.

Хлев-клеть хутора Колга – обитатели хлева и плетение лент

В честь Пасхи особого внимания удостаиваются живущие в хлеве-клети хутора Колга кролики и домашняя птица. Поинтересуйтесь у хозяйки, как содержать кроликов дома, что они едят и как на Пасху приносят детям яйца? Экскурсии проводятся в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00. Размер группы - 20 человек.

На выставке „Каждый маленький шаг имеет значение“ можно сплести цветную ленту из полосок ткани. Зачем? Да потому что строителям качелей и тем, кто их раскачивал, в подарок преподносили ленты, а те – привязывали их к качелям. Сплетите и вы ленту, прежде чем отправляться к качелям!

Дом старовера из Причудья

Староверы отмечают Пасху на целый месяц позже, а перед праздником соблюдают строгий пост. Только вот животным пища и забота нужны ежедневно, будь у людей важнейший праздник года или пост. Хозяйка знакомит с козами и кроликами хутора.

Сетуский хутор Ванатало

Народ сету перед Пасхой блюдет пост. Хозяйка с охотой рассказывает о связанных с постом обычаях и приготовила постное блюдо – вкусный и полезный салат из черной редьки.