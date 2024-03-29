29.03.2024, 17:15
С рейса SmartLynx сняли 30 пассажиров из-за проблем со здоровьем одного из членов экипажа(7)
Авиакомпания приносит извинения
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера около 30 пассажиров были вынуждены остаться в аэропорту Шарм-эль-Шейха из-за болезни одного из членов экипажа авиакомпании SmartLynx.
Как рассказал читатель Delfi Лаури, все началось с задержки рейса. Пассажиров стали пускать на борт только тогда, когда по расписанию самолет уже должен был быть в воздухе. „Вдруг подошел начальник и стал оправдываться, рассказывая, что у одного из членов команды серьезные проблемы со здоровьем“, - вспоминает Лаури.