С рейса SmartLynx сняли 30 пассажиров из-за проблем со здоровьем одного из членов экипажа

Как рассказал читатель Delfi Лаури, все началось с задержки рейса. Пассажиров стали пускать на борт только тогда, когда по расписанию самолет уже должен был быть в воздухе. „Вдруг подошел начальник и стал оправдываться, рассказывая, что у одного из членов команды серьезные проблемы со здоровьем“, - вспоминает Лаури.