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29.03.2024, 17:15

С рейса SmartLynx сняли 30 пассажиров из-за проблем со здоровьем одного из членов экипажа

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Авиакомпания приносит извинения
Lennukid lennujaamas
Lennukid lennujaamas
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Вчера около 30 пассажиров были вынуждены остаться в аэропорту Шарм-эль-Шейха из-за болезни одного из членов экипажа авиакомпании SmartLynx.

Как рассказал читатель Delfi Лаури, все началось с задержки рейса. Пассажиров стали пускать на борт только тогда, когда по расписанию самолет уже должен был быть в воздухе. „Вдруг подошел начальник и стал оправдываться, рассказывая, что у одного из членов команды серьезные проблемы со здоровьем“, - вспоминает Лаури.

По его словам, ожидавшим вылета людям пояснили, что, согласно действующим правилам, на одного члена экипажа рассчитывается определенное количество пассажиров, а поскольку на рейсе не хватает одного члена экипажа, то в самолет будет допущено меньше пассажиров, чем обычно.

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