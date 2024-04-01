ФОТО | Открылось авиасообщение между культурной столицей Тарту и Хельсинки
В 14:35 из Хельсинки прибыли 34 авиапассажира, которых сопровождали в зал ожидания аэропорта исполнители народных танцев из ансамбля Тарбату. Аккордеонная музыка и квартет саксофонов The Big Band Theory создавали настроение. Пассажиры получили в подарок лимонад и шоколад «Тарту 2024». В 15:00 вылетел обратный рейс в Хельсинки с 29 пассажирами.
«Наличие воздушного сообщения очень важно для развития Тарту и всего региона Южной Эстонии», сказал мэр Тарту Урмас Клаас. «Текущее расписание рейсов предлагает хорошие возможности как для туристов, так и для бизнесменов. В этом году мы ожидаем, что ценители культуры также воспользуются авиасообщением, чтобы насладиться насыщенной программой культурной столицы Европы. Надеюсь, что возможность полета из Тарту будет активно использоваться", - сказал Клаас.
По словам Арунаса Скуи, руководителя по маркетингу Finnair, открытие авиасообщения знаменательно в то время, когда Тарту является культурной столицей Европы. А на прошлой неделе компания Finnair отметила годовщину первого рейса, который состоялся ровно сто лет назад, 20 марта 1924 года, из Хельсинки в Таллинн.
«Мы рады cнова вернуться в Тарту, а также предложить клиентам из Тарту и Южной Эстонии хорошее авиасообщение сети нашей компании по всему миру», - сказал Скуя.
Между Тарту и Хельсинки будут осуществляться 12 рейсов в неделю. Из Тарту самолет будет вылетать в 6 утра и в 3 часа дня. Рейсы в Тарту будут отправляются из Хельсинки в 13:50 и 23:55. Продолжительность полета составляет 40-45 минут, используются 72-местные самолеты ATR.
Посмотреть точное расписание рейсов и купить билеты можно на сайте Finnair: finnair.com/ee-et.
Из Тарту до аэропорта будет также курсировать автобусная линия E1. В случае поздних ночных и ранних утренних рейсов автобус будет проходить по маршруту центр Аннелинн – центр города – аэропорт и обратно. В дни полетов между аэропортом и центром города автобус будет курсировать ежедневно. Разовый билет будет стоить 5 евро. Купить билет можно в автобусе с помощью банковской карты, используя бесконтактный платеж, или при помощи зачисления денег на автобусную проездную карточку. Услугу предоставляет компания ABuss OÜ. Расписание автобусов можно найти на сайте: tartu.ee/lennuajaambuss.
В прошлом году город Тарту организовал открытый тендер на поиск авиакомпании для осуществления регулярных рейсов между Тарту и Хельсинки. Единственное предложение сделала авиакомпания Finnair, с которой в конце года был заключен договор на срок с 31 марта 2024 года по 31 декабря 2027 года. За это город Тарту заплатит авиакомпании общую сумму компенсации, которая составила 3,2 миллиона евро.