ФОТО | Открылось авиасообщение между культурной столицей Тарту и Хельсинки

В 14:35 из Хельсинки прибыли 34 авиапассажира, которых сопровождали в зал ожидания аэропорта исполнители народных танцев из ансамбля Тарбату. Аккордеонная музыка и квартет саксофонов The Big Band Theory создавали настроение. Пассажиры получили в подарок лимонад и шоколад «Тарту 2024». В 15:00 вылетел обратный рейс в Хельсинки с 29 пассажирами.

«Наличие воздушного сообщения очень важно для развития Тарту и всего региона Южной Эстонии», сказал мэр Тарту Урмас Клаас. «Текущее расписание рейсов предлагает хорошие возможности как для туристов, так и для бизнесменов. В этом году мы ожидаем, что ценители культуры также воспользуются авиасообщением, чтобы насладиться насыщенной программой культурной столицы Европы. Надеюсь, что возможность полета из Тарту будет активно использоваться", - сказал Клаас.

По словам Арунаса Скуи, руководителя по маркетингу Finnair, открытие авиасообщения знаменательно в то время, когда Тарту является культурной столицей Европы. А на прошлой неделе компания Finnair отметила годовщину первого рейса, который состоялся ровно сто лет назад, 20 марта 1924 года, из Хельсинки в Таллинн.

«Мы рады cнова вернуться в Тарту, а также предложить клиентам из Тарту и Южной Эстонии хорошее авиасообщение сети нашей компании по всему миру», - сказал Скуя.

Между Тарту и Хельсинки будут осуществляться 12 рейсов в неделю. Из Тарту самолет будет вылетать в 6 утра и в 3 часа дня. Рейсы в Тарту будут отправляются из Хельсинки в 13:50 и 23:55. Продолжительность полета составляет 40-45 минут, используются 72-местные самолеты ATR.

Посмотреть точное расписание рейсов и купить билеты можно на сайте Finnair: finnair.com/ee-et.