ВИДЕО | В Таиланде 3500 обезьян напали на популярный туристический город

Проблемы начались еще в начале марта, когда на местную жительницу напала агрессивная обезьяна и пыталась отобрать у нее еду. Затем обезьяны стали стаямм нападать на людей на улицах и рынках, залезать на машины и крыши домов. С каждым днем их становилось все больше и больше, и в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, пишет Bangkok Post.

Чтобы как-то справиться с разбушевавшимися животными, местные власти создали специальное подразделение полиции. Полицейские расставили клетки по разным районам города, пытаясь поймать как можно больше обезьян. Особо агрессивных макак отпугивают, стреляя по ним из специальных рогаток.

Всех пойманных обезьян передают Департаменту национальных парков, где специалисты проверяют здоровье приматов и потом отправляют их в разные регионы страны.

Кроме того, Министерство природных ресурсов и окружающей среды Таиланда назначило компенсации людям, подвергшимся нападению макак. Для борьбы с агрессивными обезьянами власти также предложили установить более яркие уличные фонари, особенно в тех районах, где риск подвергнуться нападению наиболее высок, и предупреждающие знаки.