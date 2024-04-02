Авиакомпания Eurowings открыла новый прямой рейс в Таллинн

Спрос на прямой рейс из Таллинна в Прагу был одним из самых высоких на протяжении многих лет, и до сих пор рейсы туда осуществлялись через разные европейские аэропорты. Руководитель отдела маркетинга и коммуникаций AS Tallinna Lennujaam Марго Холтс считает, что добавление прямого рейса в Прагу имеет большое значение для Таллинна.

„Прага – один из красивейших городов Европы, а деловые связи между Чехией и Эстонией за последние годы только укреплялись. Поэтому мы рады пойти навстречу пожеланиям наших пассажиров, предложив долгожданный прямой рейс“, — сказала Холтс.

Таллиннский аэропорт рад каждой новой авиакомпании. Переговоры с Eurowings длились несколько лет. Eurowings, пока еще малоизвестная на эстонском рынке, принадлежит группе Lufthansa и предлагает полеты почти в 150 пунктов назначения в Европе. Флот Eurowings насчитывает около 100 самолетов и около 5000 сотрудников.

„В зависимости от успеха пражского маршрута мы сможем обсудить с авиакомпанией и дальнейшие планы. Мы надеемся, что авиакомпания увидит возможность открыть рейсы в Таллинн и по другим направлениям, в том числе, например, из Германии, где у них развита большая сеть“, - сказала Холтс.

В этом летнем сезоне из Таллиннского аэропорта можно напрямую улететь по более чем 50 направлениям: Амстердам, Анталия, Афины, Барселона, Берлин, Брюссель, Дублин, Дубровник, Франкфурт, Гран-Канария, Хельсинки, Ираклион, Стамбул, Копенгаген, Курессааре, Кутаиси, Кярдла, Лондон (Лутон, Станстед, Гатвик), Малага, Милан (Бергамо, Мальпенса), Мюнхен, Ницца, Осло, Пафос, Париж (Шарль де Голль, Орли), Родос, Рига, Сплит, Стокгольм, Цюрих, Тампере, Тенерифе, Тревизо (Венеция), Варшава, Вена и Вильнюс, а также направления чартерных рейсов Анталия, Бодрум, Бургас, Катания, Энфида, Фаро, Фуншал, Ираклион, Хургада, Корфу, Ламеция, Ларнака, Родос, Шарм-Эль-Шейх, Маттала (Шри-Ланка) и Тиват.

Среди новых направлений - Бургас, Прага и Дубай. Кроме того, будут вновь открыты Биллунд, Мальта и Рим.