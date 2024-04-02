Lux Express открывает новый автобусный маршрут между Хийумаа и Таллинном

Автобус будет отправляться каждый день в 7:30 по маршруту Кярдла – Кяйна – Хаапсалу – Таллинн и в 16:50 по маршруту Таллинн – Хаапсалу – Кяйна – Кярдла. По словам коммерческого директора Lux Express Эстония Ингмара Рооса, автобусная компания продолжает предлагать удобные варианты путешествий, являясь надежным партнером в поездках между Хийумаа и материком.

„Поскольку паромы между Рохукюла и Хельтермаа отправляются каждые три часа, мы не можем предложить жителям Хийумаа альтернативное время отправления, но автобус Lux Express будет курсировать по Хийумаа между Кярдла и портом Рохукюла через Кяйна, предоставляя дополнительные возможности для пассажиров из этого района“, – сказал Ингмар Роос. Он также добавил, что компания смогла предложить работу четырем водителям автобусов из Хийумаа.

С 1 июня Lux Express продолжит работу по летнему расписанию. Это значит, что количество ежедневных отправлений в летние месяцы увеличится до двух – с начала июня из Таллинна автобус будет выезжать в 9:30, из Кярдла - в 15:00. Помимо этого, уже сейчас действует линия Таллинн-Рохукюла, позволяющая удобно добраться до острова (отравление из Таллинна в 13:30, из порта Рохукюла - в 15:50).

Lux Express обслуживает маршрут на 56-местных автобусах Scania Irizar i6. Все автобусы оснащены WiFi и персональным медиа-экраном. В автобусах есть туалет, кондиционер и розетки для зарядки устройств.

Lux Express использует динамическое ценообразование при продаже билетов, предоставляя скидки для ранних покупателей. Например, билет для взрослых из Кярдла в Таллинн варьируется от 13 до 16 евро. Стоит помнить, что при покупке билета у водителя всегда действует самая высокая цена. Lux Express предлагает скидки до 40% для пожилых людей старше 60 лет и детей до 16 лет, молодые люди до 26 лет получают скидку до 26%. Кроме того, для тех, кто путешествует с понедельника по четверг, действует специальное предложение, позволяющее получить скидку до 40 % при покупке билета туда и обратно на сайте luxexpress.eu.