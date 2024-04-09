16 жалоб в Департамент. Турфирма в последнюю минуту отменяет поездки, меняет отели и тянет с возвратом денег

На форуме путешественников Trip.ee есть предупреждение о бронировании путевок через турфирму Kon Tiki. „Пожалуйста, не заказывайте поездки через Kon Tiki OÜ. Это крайне непрофессиональная и ненадежная компания“, - говорится в сообщении. Автор поста указывает, что турфирма отменила поездку в Мексику всего за два дня до вылета. Причиной был назван овербукинг мест на авиарейс. При этом часть туристов улетела рейсами других авиакомпаний, которые по-прежнему на эту дату продавали места.