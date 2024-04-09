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09.04.2024, 07:00

16 жалоб в Департамент. Турфирма в последнюю минуту отменяет поездки, меняет отели и тянет с возвратом денег

 
У многих клиентов Kon Tiki Reisid остались неприятные воспоминания от поездок.
У многих клиентов Kon Tiki Reisid остались неприятные воспоминания от поездок.
ФОТО: Kingmaya Studio | Shutterstock.com via PuzzlePix

Сразу на нескольких форумах в социальных сетях можно найти рассказы эстонских туристов о негативном опыте путешествий через турфирму Kon Tiki Reisid. Многие жалуются, что их поездки были отменены за несколько дней до вылета, у кого-то - без предупреждения поменяли отель, при этом возврата денег не добиться. Однако член правления Kon Tiki Reisid Кристине Хаммерберг отвергает все обвинения и заявляет, что против их фирмы запущена клеветническая кампания.

На форуме путешественников Trip.ee есть предупреждение о бронировании путевок через турфирму Kon Tiki. „Пожалуйста, не заказывайте поездки через Kon Tiki OÜ. Это крайне непрофессиональная и ненадежная компания“, - говорится в сообщении. Автор поста указывает, что турфирма отменила поездку в Мексику всего за два дня до вылета. Причиной был назван овербукинг мест на авиарейс. При этом часть туристов улетела рейсами других авиакомпаний, которые по-прежнему на эту дату продавали места.

„Ирония заключается том, что компанию друзей, забронировавшую совместную поездку, разделили по разным рейсам, и часть из них как раз не улетала. Никакой дополнительной информации или помощи организатор не предоставил“, - добавляет турист. В сообщении также указано, что турфирма не отвечает на электронные письма и звонки. "Сохраните свои деньги и по возможности бронируйте туры самостоятельно или воспользуйтесь помощью компетентных туроператоров“, — советует турист.

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