16 жалоб в Департамент. Турфирма в последнюю минуту отменяет поездки, меняет отели и тянет с возвратом денег
Сразу на нескольких форумах в социальных сетях можно найти рассказы эстонских туристов о негативном опыте путешествий через турфирму Kon Tiki Reisid. Многие жалуются, что их поездки были отменены за несколько дней до вылета, у кого-то - без предупреждения поменяли отель, при этом возврата денег не добиться. Однако член правления Kon Tiki Reisid Кристине Хаммерберг отвергает все обвинения и заявляет, что против их фирмы запущена клеветническая кампания.
На форуме путешественников Trip.ee есть предупреждение о бронировании путевок через турфирму Kon Tiki. „Пожалуйста, не заказывайте поездки через Kon Tiki OÜ. Это крайне непрофессиональная и ненадежная компания“, - говорится в сообщении. Автор поста указывает, что турфирма отменила поездку в Мексику всего за два дня до вылета. Причиной был назван овербукинг мест на авиарейс. При этом часть туристов улетела рейсами других авиакомпаний, которые по-прежнему на эту дату продавали места.