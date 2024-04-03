airBaltic вводит на самолетах интернет(1)
Латвийская авиакомпания airBaltic провела первое испытание системы интернет-связи Starlink компании SpaceX на самолете Airbus A220-300. Испытания проводились на земле, на базе авиакомпании в Риге, и система подключения была протестирована с полным салоном самолета, в котором находились сотрудники airBaltic и SpaceX Starlink, пишет Delfi Бизнес.
„Мы рады, что являемся лидером в Европе, предлагая неограниченное, высокоскоростное и бесплатное подключение к Интернету в полете на наших самолетах. Это первое испытание дает хорошие результаты и приближает нас к улучшению наших услуг для пассажиров, путешествующих по сети airBaltic в Европе и за ее пределами“, – говорит Мартин Гаусс, президент и генеральный директор airBaltic.
„Мы благодарны нашим партнерам из SpaceX Starlink за поддержку в этом уникальном путешествии. Их цели и обязательства идеально дополняют ценности airBaltic. Поскольку мы эксплуатируем один из самых современных типов самолетов на рынке, следующим логичным шагом для airBaltic будет внедрение в этот парк современного интернет-решения Starlink „, – добавил Гаусс.
airBaltic сотрудничает со SpaceX над получением необходимого разрешения на дополнительную сертификацию типа STC. Ожидается, что установка этого продукта на флот Airbus A220-300 авиакомпании airBaltic начнется к концу года.
Планируя оснастить весь парк самолетов A220-300 системой подключения к Интернету Starlink от SpaceX, тогда airBaltic предоставит каждому пассажиру бесперебойный высокоскоростной доступ к Интернету на протяжении всего путешествия, без необходимости проходить регистрацию. Пассажиры будут иметь доступ к интернету с момента посадки в самолет.
Спутник Starlink , разработанный компанией SpaceX , обеспечивает высокоскоростной широкополосный доступ в Интернет в более чем 90 странах мира, а в прошлом году начал предоставлять высокоскоростной доступ в Интернет в полете коммерческим самолетам. Благодаря спутникам, вращающимся вокруг Земли на более чем 65-кратном расстоянии, чем обычные геостационарные спутники, Starlink достигает значительно более высоких скоростей передачи данных. Starlink может обеспечить до 500 Мбит/с быстрого интернет-соединения с задержкой до 20 мс, позволяя всем пассажирам одновременно получать доступ к потоковому интернету и выполнять в полете действия, которые раньше были невозможны – видеозвонки, онлайн-игры, виртуальные частные сети и многое другое.