airBaltic вводит на самолетах интернет

„Мы рады, что являемся лидером в Европе, предлагая неограниченное, высокоскоростное и бесплатное подключение к Интернету в полете на наших самолетах. Это первое испытание дает хорошие результаты и приближает нас к улучшению наших услуг для пассажиров, путешествующих по сети airBaltic в Европе и за ее пределами“, – говорит Мартин Гаусс, президент и генеральный директор airBaltic.

„Мы благодарны нашим партнерам из SpaceX Starlink за поддержку в этом уникальном путешествии. Их цели и обязательства идеально дополняют ценности airBaltic. Поскольку мы эксплуатируем один из самых современных типов самолетов на рынке, следующим логичным шагом для airBaltic будет внедрение в этот парк современного интернет-решения Starlink „, – добавил Гаусс.

airBaltic сотрудничает со SpaceX над получением необходимого разрешения на дополнительную сертификацию типа STC. Ожидается, что установка этого продукта на флот Airbus A220-300 авиакомпании airBaltic начнется к концу года.

Планируя оснастить весь парк самолетов A220-300 системой подключения к Интернету Starlink от SpaceX, тогда airBaltic предоставит каждому пассажиру бесперебойный высокоскоростной доступ к Интернету на протяжении всего путешествия, без необходимости проходить регистрацию. Пассажиры будут иметь доступ к интернету с момента посадки в самолет.