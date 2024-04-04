Внимание, путешественники! На что нужно обращать пристальное внимание при покупке туристических путевок

Покупая путевку, важно внимательно изучить подноготную поставщика услуг. "В последние годы очень популярными стали группы в социальных сетях, призванные облегчить потребителям поиск различных выгодных туристических предложений. Публикации в этих группах размещают туроператоры, турагенты, а также сами путешественники, которые ищут предложения на подходящие им даты. К сожалению, не все туроператоры выполняют возложенные на них обязательства, ровно как и у многих отсутствует залог, покрывающий пакетный тур", - говорит Ульрика Паавле, руководитель отдела предпринимательства TTJA.

"Многие люди не знают, что у туроператора, организующего пакетные туры должен быть залог. Залог покрывает, например, возмещение стоимости поездки, если туроператор становится неплатежеспособным до или во время путешествия, и в результате поездка отменяется частично или полностью", - добавила Паавле.

Поэтому перед покупкой пакетного тура стоит выяснить, имеете ли вы дело с туроператором, турагентом или третьей стороной, у которой по закону нет права предлагать пакетные туры. Выписку об экономической деятельности и наличии залога у компании можно проверить в реестре экономической деятельности. Турагент обязан проинформировать потребителя о фактическом организаторе поездки.

При покупке пакетного тура через Интернет следует обратить внимание на следующие сигналы, которые должны вас насторожить: