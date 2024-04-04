ФОТО | Будущее уже рядом: в ресторане на границе с Таллинном работает робот, говорящий по-эстонски

Ресторан Sõlm находится на расстоянии пятнадцатиминутной поездки от центра Таллинна, в открывшемся недавно центре Väo Keskus. Владеет рестораном крупнейшая в Эстонии сеть автозаправок Olerex, в ресторанном бизнесе являющаяся новичком.

„Sõlm – не ресторан на заправке. Таких в Эстонии уже достаточно, – объясняет возглавляющая Väo Keskuse Элис Каурсон. – Это современный общественный ресторан, подобных которому в этом регионе нет. А меню и интерьер Sõlm вполне могут конкурировать с признанными ресторанами Таллинна и ближайших окрестностей“.

Блюда, которые подают в Sõlm, готовятся из местного сырья, а составленное под чутким руководством шеф-повара Хеймара Куусклера меню а-ля карт объединило в себе разные кухни мира. По рабочим дням предлагается также обеденное меню, где на выбор четыре главных блюда и десерт.

Особенным ресторан, расположенный в здании по проекту бюро Kadarik Tüür Arhitektid, делает также крупнейший в эстонских ресторанах аквариум на 4,5 тонны воды. Но и это не все. „Sõlm – единственный ресторан в Эстонии, где блюда к столу доставляет робот, разговаривающий на эстонском языке“, – рассказывает Каурсон. Робот-официант по имени Кратт, по словам Каурсон, традиционно производит впечатление на гостей, поскольку ничего подобного они раньше не видели.

Каждый месяц в Sõlm также проходят многочисленные мероприятия, когда во время ужина можно насладиться живыми концертом или спектаклем. Проводятся также встречи с известными деятелями сферы развлечений и бизнеса. По воскресеньям ресторан предлагает изысканные бранчи, которые подходят для посещения всей семьей, поскольку и самым маленьким там не будет скучно. „Каждый день в распоряжении детей большая игровая зона со скалодромом, горкой и впечатляющим автопарком“, – объясняет Каурсон.

Основанная на эстонском капитале компания Olerex была учреждена в 1994 году. Сегодня сеть предприятия включает более 100 станций полного обслуживания и экспресс-заправок по всей Эстонии, где работает около 800 человек. Olerex – компания с многолетней историей, которая считает чрезвычайно важным устойчивое управление, внедрение возобновляемых источников энергии и замедление изменения климата.