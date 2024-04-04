Управа района Ласнамяэ приглашает жителей района на бесплатную экскурсию в Пюхтицкий монастырь

“Прошедшая в октябре экскурсия в Куремяэ была очень популярной, но из-за ограниченного количества мест многие не смогли принять в ней участие. Я пообещала весной организовать новую поездку, чтобы в ней смогли принять участие те, кому не удалось поехать осенью”, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

13 апреля управа района Ласнамяэ организует автобусную экскурсию в Пюхтицкий Успенский ставропигиальный женский монастырь (монастырь в Куремяэ). Принять участие в поездке сможет до 100 человек.

Для бесплатного участия в экскурсии человек должен соответствовать двум условиям: иметь прописку в районе Ласнамяэ (согласно регистру народонаселения) и не быть зарегистрированным на бесплатную поездку от районной управы в октябре 2023 года (за исключением тех, кто не смог поехать и своевременно отменил регистрацию).

При регистрации участник даёт управе района Ласнамяэ согласие на обработку данных в регистре народонаселения.

Для участия необходима предварительная регистрация, которую можно пройти по ссылке https://forms.gle/o3pC2TgnSrCmhizj8 , либо позвонив по номеру телефона 645 7700. Поскольку количество мест ограничено, после их заполнения регистрация будет закрыта.

В случае если Вы зарегистрировались и не можете поехать, управа просит сообщить об этом заранее по телефону 645 7786. Лица, зарегистрировавшиеся на эту экскурсию, не смогут записаться на следующие экскурсии в Куремяэ в ближайшем будущем.

Все транспортные и экскурсионные расходы берет на себя управа района Ласнамяэ. Питание осуществляется за счет каждого пассажира (участникам рекомендуется запастить провиантом заранее, поскольку отдельных остановок для перекуса не предусмотрено).

Дополнительную информацию о выезде управа района сообщит зарегистрированным участникам отдельно. Вход в автобусы будет осуществляться по спискам.