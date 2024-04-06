„Я бы хотел поддержать местный рынок, но всему есть предел“. К стоимости билета Tallink были добавлены дополнительные сборы

В период пандемии коронавируса цены на отопление и газ выросли, в связи с чем к цене билета Tallink добавился топливный сбор в размере 4 евро. „В настоящее время цены на топливо на мировом рынке значительно снизились, но надбавка по-прежнему взимается. Возникает вопрос, почему“, - спрашивает читатель.

В этом году к цене билета добавлен экологический налог в размере 0,90 евро за взрослого. Это также вызвало вопросы у читателя. „Просто обидно, когда люди, живущие и работающие в Финляндии, хотят выбрать эстонскую судоходную компанию, чтобы поехать домой, но вынуждены платить за это такую ​​высокую цену. Я бы хотел поддержать местный рынок, но всему есть предел, и я не хочу и не могу поддерживать местный рынок любой ценой“, - сказал читатель.