06.04.2024, 14:58
„Я бы хотел поддержать местный рынок, но всему есть предел“. К стоимости билета Tallink были добавлены дополнительные сборы
Добавлены цены конкурентов
ФОТО: Delfi Meedia
Читатель Delfi обратил внимание на то, что цены на билеты на паром Tallink уже долгое время остаются высокими. К цене билета были добавлены дополнительные сборы.
В период пандемии коронавируса цены на отопление и газ выросли, в связи с чем к цене билета Tallink добавился топливный сбор в размере 4 евро. „В настоящее время цены на топливо на мировом рынке значительно снизились, но надбавка по-прежнему взимается. Возникает вопрос, почему“, - спрашивает читатель.