ФОТО | В Тарту открылась крупная международная выставка сюрреализма

На выставке „Сюрреализм 100. Прага, Тарту и другие истории...“ чешское и эстонское сюрреалистическое искусство вступают в диалог. Сюрреализм уже сто лет привлекает художников и никого не оставляет равнодушным. В Эстонском национальном музее выставлены произведения из Пражской национальной галереи, Южно-Чешской галереи, Эстонского художественного музея, Тартуского художественного музея и из других галерей, а также произведения из частных коллекций.

В начале ХХ века Париж был важнейшим художественным центром Европы, куда приезжали учиться и жить как эстонские, так и чешские художники. Они часто возвращались на родину с захватывающими впечатлениями и новыми идеями. В 1924 году был опубликован первый манифест сюрреализма, а уже десять лет спустя Прага стала вторым по значимости центром сюрреализма после Парижа. Именно в Праге появились известные сейчас во всей Европе художники, такие как художница Тойен, которую даже называли королевой чешского авангарда, художники Йиндржих Штырский и Ян Шванкмайер, все они представлены на открывшейся выставке. Заместитель министра культуры Чехии Ондржей Храст во вступительной речи на открытии выставки сказал, что Андре Бретон, написавший манифест сюрреализма, поместил художницу Тойен в десятку самых важных художников ХХ века.

„В Эстонии к сюрреализму относились более хаотично, но в работах многих известных художников, таких как Эдуард Вийральт и Карин Лутс, можно найти действительно привлекательные жемчужины сюрреализма“, - сказала Джоанна Хоффманн, одна из кураторов эстонской части выставки. Она добавила, что Юло Соостер и Ильмар Малини до сих пор считаются самыми последовательными авторами-сюрреалистами в Эстонии, с работами которых можно подробнее ознакомиться на выставке.