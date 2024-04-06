ФОТО | В Тарту открылась крупная международная выставка сюрреализма
В рамках программы культурной столицы Европы в Эстонском национальном музее при сотрудничестве Тартуского художественного музея и Пражской национальной галереи открылась выставка „Сюрреализм 100. Прага, Тарту и другие истории...“. Посетители смогут увидеть работы самых известных эстонских и чешских сюрреалистов ХХ века и современности.
На выставке „Сюрреализм 100. Прага, Тарту и другие истории...“ чешское и эстонское сюрреалистическое искусство вступают в диалог. Сюрреализм уже сто лет привлекает художников и никого не оставляет равнодушным. В Эстонском национальном музее выставлены произведения из Пражской национальной галереи, Южно-Чешской галереи, Эстонского художественного музея, Тартуского художественного музея и из других галерей, а также произведения из частных коллекций.
В начале ХХ века Париж был важнейшим художественным центром Европы, куда приезжали учиться и жить как эстонские, так и чешские художники. Они часто возвращались на родину с захватывающими впечатлениями и новыми идеями. В 1924 году был опубликован первый манифест сюрреализма, а уже десять лет спустя Прага стала вторым по значимости центром сюрреализма после Парижа. Именно в Праге появились известные сейчас во всей Европе художники, такие как художница Тойен, которую даже называли королевой чешского авангарда, художники Йиндржих Штырский и Ян Шванкмайер, все они представлены на открывшейся выставке. Заместитель министра культуры Чехии Ондржей Храст во вступительной речи на открытии выставки сказал, что Андре Бретон, написавший манифест сюрреализма, поместил художницу Тойен в десятку самых важных художников ХХ века.
„В Эстонии к сюрреализму относились более хаотично, но в работах многих известных художников, таких как Эдуард Вийральт и Карин Лутс, можно найти действительно привлекательные жемчужины сюрреализма“, - сказала Джоанна Хоффманн, одна из кураторов эстонской части выставки. Она добавила, что Юло Соостер и Ильмар Малини до сих пор считаются самыми последовательными авторами-сюрреалистами в Эстонии, с работами которых можно подробнее ознакомиться на выставке.
По мнению Кати Торп, креативного руководителя культурной столицы Европы Тарту 2024 и искусствоведа, сюрреализм – одно из самых значимых художественных направлений в истории искусства, с которым все знакомы, и которое все знают. „Не все художественные направления продержались так долго, как сюрреализм. Сегодня, сто лет спустя, в мире существует большой интерес к сюрреализму, о чем свидетельствуют многочисленные выставки, посвященные сюрреализму как по всей Европе, так и в программе культурной столицы Европы в Тарту“, отметила Торп.
„Примечательно, что в год, когда Тарту стал культурной столицей Европы, и в 100-летие манифеста сюрреализма эстонское и чешское искусство встретились здесь – в Эстонском национальном музее“, - сказала Керту Сакс, директор музея. „Такой диалог образов хорошо подходит к концепции Эстонского национального музея из-за схожей недавней истории наших стран. Я также рада, что часть эстонского искусства на этой выставке настолько велика и представлена многими известными авторами, по которым мы можем с волнением наблюдать, какие из их работ принадлежат к области сюрреализма с точки зрения изобразительного языка и значения.“
Помимо эстонских и чешских художников, посетители могут также посмотреть принадлежащие Тартускому художественному музею графические страницы Сальвадора Дали и работы авторов, связанных с сюрреалистическим движением, таких как Луис Бунюэль, Макс Эрнст, Ман Рэй и Джорджо де Кирико.
Выставка сопровождена объемным каталогом, знакомящим с эстонским и чешским сюрреализмом и содержащим богатый выбор изображений.
Кураторы: Анна Правдова, доктор философии (Пражская национальная галерея), Джоанна Хоффманн и Кристлин Лиер (Тартуский художественный музей). Графический дизайн выполнил Вальтер Яковски (зал 414), оформление выставки — Неэме Кюльм и Кадри Вилланд (Valge Kuup).
Выставка является частью основной программы культурной столицы Европы Тарту 2024 и будет открыта до 8 сентября. В Тартуском художественном музее открыты также три выставки, посвященные 100-летию манифеста сюрреализма“.