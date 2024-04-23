Путешествия раздора. Как „богатые“ ученики обиделись на „бедных“ за выбор поездки на выпускной

Многие родители испытывают колоссальный стресс, когда их ребенок заканчивает основную школу или гимназию. И дело не только в предстоящих экзаменах и поступлении в университет, но и в грандиозных расходах. Половина жителей Эстонии получает зарплату 1300 евро или даже меньше. При этом на выпускную поездку гимназистов часто уходит половина месячной зарплаты.

Иногда в такие путешествия гимназисты отправляются даже без учителя, ведь не каждый педагог готов потратить 800 евро на подобное развлечение. Тем более что за учеников еще надо нести ответственность.

"Есть много очень нужных должностей, которые однако не так высоко оплачиваются, поэтому родители не могут себе позволить заплатить 700 евро за поездку ребенка, даже если начнут заранее откладывать деньги“, - говорит родительница Катри. "Во многих семьях нет возможности откладывать даже по сто евро в месяц. В любом случае, окончание школы связано с большими затратами“.

Путешествие на выпускной - долгожданное событие, которое запомнится на долгие годы. Для кого-то это первый в жизни полет на самолете или первая поездка без родителей.

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