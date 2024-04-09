В Кадриоргском художественном музее покажут работы известных испанских модернистов

«Наибольшую популярность и восхищение в испанском искусстве начала ХХ века снискали виртуозные пейзажи Хоакина Сорольи, которые нам тоже удалось привезти в Эстонию в рамках этой выставки, но мне хотелось бы обратить внимание публики на жемчужину выставки, масштабное полотно Жоакима Мир-и-Триншета, которое входит в число фресок в доме художника. Написанное в 1904 году произведение поражает своей смелостью, свободой и напором, достигающими практически уровня абстракции», – куратор выставки Карлос Алонсо Перес-Фархадо, искусствовед и один из крупнейших специалистов по творчеству Игнасио Зулоаги, комментирует отбор экспонатов.

«Это не только очень многогранная выставка великолепных произведений искусства, но и в некотором роде чудо, поскольку подготовить международную выставку и привезти ее в Эстонию сейчас крайне сложно и дорого», – комментирует контекст работы над выставкой одна из ее кураторов, директор Кадриоргского художественного музея Александра Мурре. Она поясняет, что несколько музеев и частных коллекций отказались от изначальных договоренностей, посчитав геополитическое положение Эстонии слишком опасным. «Мы благодарим всех, кто предоставил экспонаты для выставки и доверил нам ценные произведения искусства, в том числе работы выдающегося художника ХХ века Пабло Пикассо, несмотря на сомнения и тот факт, что наш музей не очень известен в Испании. В числе предоставивших произведения для выставки есть ведущие испанские музеи: художественный музей Рейна-София, MNAC – Национальный музей искусства Каталонии, Музей изобразительных искусств в Бильбао, Музей Кармен Тиссен в Малаге и другие. Благодаря усилиям куратора Карлоса Алонсо Переса-Фархадо в организации сотрудничества с частными коллекциями, они также широко представлены на выставке», – рассказывает Александра Мурре.

Однако центральное место в экспозиции занимает творчество испанских мастеров модернизма, творивших на стыке XIX и ХХ веков, посвященное поиску идентичности своей родины. В конце XIX века вопрос культурной идентичности стал центральной темой во многих европейских странах, в том числе и в испанской культуре, где знаковые произведения литературы, музыки и искусства рождались в диалоге приверженцев так называемой «белой» и «черной» Испании.

Испанское искусство не знало пейзажной живописи до XIX века, когда актуальность приобрели вопросы испанской идентичности и образа нации. На период модернизации государства пришлось столкновение противоположных подходов к изображению своей страны: идей жизнерадостной и светлой, так называемой «белой» Испании, и серьезной, мрачной «черной» Испании в исконных традициях культурного наследия. Между этих полюсов и вокруг них на стыке столетий расцвела модернистская каталонская живопись, соединившая в себе характерные для первого подхода живописность и утонченность красок с интеллектуальностью второй крайности.

Испанская пейзажная живопись зародилась из интереса иностранцев к испанскому фольклору, экзотической природе и архитектуре в XIX веке. Авторами этих зачастую простоватых и поверхностных картин были английские, немецкие или голландские художники, которые путешествовали по Испании. Однако сильная испанская школа пейзажной живописи формируется с такими мастерами, как Мариано Фортуни, Мартин Рико и Эухенио Лукас Веласкес, а роль этого жанра в общем развитии культуры становится более значительной. Крупнейшим мастером, работавшим в концепции белой Испании, и одной и самых ярких и виртуозных звезд испанской живописи был Хоакин Сорольяродом из Валенсии, чья кисть запечатлевала на холсте блики солнца на морских волнах, а также женщин и детей, предающихся пляжному досугу – он стал официальным художником, ответственным за образ Испании. В так называемом лагере черной Испании ему противопоставлялся Игнасио Зулоага, чье творчество подробно освещалось выставкой в Музее Миккеля в 2021 году. В число наиболее влиятельных мастеров и идеологов этого движения также входят Дарио де Регойос и Хосе Гутьеррес Солана.

В каталонской модернистской живописи чувство цвета и живописность, характерные для средиземноморских мастеров, сочетались с интеллектуальностью, присущей приверженцам черной Испании. Взлет каталонских модернистов как в Испании, так и по всей Европе начался в конце XIX века с Рамона Касаса и Сантьяго Рузиньола, за которыми последовали Эрмененхильдо Англада Камараса, Исидре Нонель, а также Жоаким Мир-и-Триншет. Традиции испанской школы и барселонский модернизм стали плодородной почвой, породивший радикально изменившего мировое искусство Пабло Пикассо. Его работы завершают выставку, отсылая зрителя к формированию европейского авангарда, для которого отправной точкой стал в том числе и испанский культурный контекст.

С программой, посвященной открытию выставки, можно ознакомиться на сайте музея.

Выставка открыта до 25 августа 2024. После Таллинна она отправится в Ригу, где ее можно будет увидеть в художественном музее «Рижская биржа» с 14 сентября по 15 декабря 2024.