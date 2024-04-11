ФОТО | Новые раскопки в Помпеях: археологи нашли потрясающие фрески
Археологи обнаружили в ходе раскопок в Помпеях потрясающие произведения искусства. Город был похоронен под вулканическим пеплом при извержении Везувия в 79 году нашей эры.
По словам археологов, эти фрески — одни из лучших, когда-либо найденных в этом месте.
На высоких стенах банкетного зала изображены персонажи греческих мифов, в том числе и Елена Прекрасная (Елена Троянская).
Почти полностью сохранившийся мозаичный пол комнаты выложен из более чем миллиона белых кусочков.
Примерно треть древнего города еще предстоит очистить от вулканических обломков и пепла. Нынешние раскопки — самые масштабные за последние десятилетия. Они в очередной раз подтвердили статус Помпей, как главного источника знаний о культуре Римской империи и жизни населявших ее людей.
Директор Археологического парка Помпеи (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО) Габриэль Цухтригель предоставил Би-би-си эксклюзивную возможность познакомиться с „темной комнатой“.
Возможно, стены были выкрашены в черный цвет для того, чтобы скрыть копоть от светильников, освещавших банкетный зал после захода солнца.
„В их мерцающем свете картины, вероятно, казались почти ожившими“, — сказал Цухтригель.
Главным украшением комнаты были две большие фрески.
На одной из них Аполлон пытается добиться благосклонности троянской принцессы Кассандры. Бог поначалу наделил ее даром пророчества, но, после того как она отказала ему во взаимности, сделал так, что ее предсказаниям никто не верил.
Кассандра предвидела гибель Трои после похищения Парисом Елены Прекрасной, но ее предостережениям никто не внял, в результате чего и разразилась Троянская война. Похищение Елены как раз и является сюжетом второй фрески.
Банкетный зал с темными стенами стал последним помещением, расчищенным в ходе раскопок, начавшихся год назад.
Он был обнаружен в так называемом „Регионе 9“. Это большой жилой и коммерческий квартал, полностью погребенный под пеплом Везувия почти 2000 лет тому назад.
Археологам приходится действовать быстро, чтобы защитить новые находки. Найденные предметы обихода и произведения искусства убираются на склад, на фрески наносится специальный гипсовый клей, чтобы они не отделились от стен и не рухнули, а кирпичная кладка укрепляется строительными лесами.
На месте полностью разрушенных крыш укладывается временная кровля.
Главный реставратор на раскопках доктор Роберта Приско целый день следила за тем, чтобы не допустить обрушение только что расчищенной арки.
„Ответственность колоссальная! Вы только посмотрите, во что я превратилась“, — сказала она, как бы намекая, что пережитый стресс заметно сказался на ее внешности.
„Но мы относимся к нашей работе со страстью и огромной любовью. То, что мы открываем и защищаем от дальнейшего разрушения, принесет радость не только нам, но и тем поколениям, которые придут нам на смену“, — добавляет Роберта.
Археологи до сих пор не могут с уверенностью сказать, что же представлял из себя „Регион 9“.
Раскопки, проведенные в конце XIX века, обнаружили прачечную. Во время нынешних работ по соседству с ней была найдена пекарня и резиденция явно состоятельного человека с величественной „темной комнатой“.
Ученые уверены, что и прачечная, и пекарня, и резиденция были неким единым комплексом с общим водопроводом. Разные помещения соединялись между собой переходами и, скорее всего, принадлежали одному владельцу.
На это указывают часто встречающиеся надписи с инициалами „ARV“. Эти буквы появляются и на стенах, и даже на жерновах, найденных в пекарне.