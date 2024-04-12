Великобритания одолжит Гане сокровища королей Ашанти, захваченные 150 лет назад

В общей сложности, по данным Би-би-си, в Гану будет передано 32 предмета - на условиях договора о долгосрочной аренде.

17 экспонатов находятся в коллекции лондонского Музея Виктории и Альберта (V&A), 15 - в Британском музее.

Главный переговорщик Ганы заявил, что теперь, после передачи сокровищ, наконец-то можно говорить о нормальном культурном сотрудничестве двух стран.

* В числе других экспонатов в Гану вернется и эта церемониальная шляпа

Некоторым музеям Великобритании (в том числе обоим упомянутым выше) законодательно запрещено возвращать спорные предметы из своих коллекций на постоянной основе. Так что для Британии подобная "выдача экспонатов в аренду" - юридическая лазейка, позволяющая вернуть колониальные артефакты в страны, из которых их привезли.

Власти некоторых стран, претендующие на спорные артефакты, опасаются, что сам факт заключения такого договора может быть истолкован как признание этими бывшими колониальными государствами права собственности Британии на экспонаты.

По словам директора музея V&A Тристрама Ханта, для жителей Ганы возвращаемые в страну золотые предметы придворных регалий являются для жителей страны тем же, чем для самих британцев - сокровища британской короны.

Большая часть возвращаемых предметов была захвачена в XIX веке, в ходе серии войн между Британской империей и королевством Ашанти.

В списке возвращаемых артефактов - церемониальный королевский меч и золотые значки, которые носили чиновники в ходе особой церемонии "очищения королевской души".

* С точки зрения закона, 17 возвращенных артефактов останутся в коллекции лондонского Музея Виктории и Альберта — как экспонаты, временно одолженные зарубежным партнерам

По словам Ханта, в британских музеях хранится немало предметов, захваченных в ходе войн, грабежей и мародерства.