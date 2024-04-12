Балтийская мануфактура в последний раз распахнет двери для посетителей

Основанный более 120 лет назад хлопчатобумажный комбинат «Балтийская мануфактура» был одним из крупнейших промышленных комплексов Таллинна, и неизменно вызывает интерес людей, неравнодушных к архитектуре и истории. Начало планированию строительства здания по проекту архитектора Рудольфа Отто фон Кнюпфера было положено в 1898 году. После окончания строительных работ фабрика с фасадом длиной 230 метров стала одним из самых больших зданий в Таллинне.

Хлопок, из которого производились пряжа и ткань, поступал в Эстонию со всего мира – и из США, и из Бразилии, и из Египта. Балтийская мануфактура была одним из крупнейших предприятий в Таллинне. Женщины здесь были ценной рабочей силой и получали за свой труд достойную плату. Окончательно производство закрылось в 2006 году, после чего квартал по большей части опустел.

В ближайшие годы квартал Мануфактуури получит новый уютный облик, а старинная фабрика станет высокотехнологичными жилым и коммерческим зданием со всему удобствами. В месте, где некогда дымили трубы фабрики Ситси и шумели фабричные гудки, будут построены новые единственные в своем роде квартиры с четырехметровыми потолками. При этом особый характер здания сохранится благодаря невероятным арочным окнам и красной кирпичной кладке, которые будут восстановлены для воссоздания оригинального облика. На пороге рождения – квартал с полноценной жилой средой и обилием возможностей для ведения коммерческой деятельности, где современное зеленое городское пространство, в центре которого человек, переплетается с исторической атмосферой индустриальной архитектуры. Авторство архитектурной и ландшафтно-архитектурной концепций квартала Мануфактуури принадлежит бюро Kadarik Tüür Arhitektid. Дизайнерское решение интерьера разработали Рауль Калво и Хелен Оя.