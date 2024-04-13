МИД Литвы призвал своих граждан отдыхать в странах, где меньше россиян

Она призвала выбирать для отдыха те страны, куда из-за санкций приезжает меньше россиян.

„Если мы можем выбрать европейские направления, то давайте выбирать их. Может быть, те страны, где они видят ценности по-другому или находятся в какой-то серой зоне, пытаясь угодить российским туристам, давайте подумаем, действительно ли это те страны, в которые мы хотим поехать“, — сказал Чернюк.

По ее мнению, не весь мир оценивает этот конфликт через одну и ту же ценностную призму.

„Если мы говорим о Египте, Турции, Таиланде, то там действительно очень много российских туристов, и дополнительные риски таких конфликтов сильно возросли“, — добавила канцлер МИД.

Чернюк также отметила, что есть и другие страны, где возможны конфликты, например, Молдова, Армения, Грузия.

По ее мнению, в этих странах активное выражение своей точки зрения может привести к более серьезным конфликтам, когда туристам может понадобиться консульская помощь.