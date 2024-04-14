Заряд бодрости обеспечен! Фестиваль кофе возвращается в Таллинн

На Таллиннском фестивале кофе рады всем, независимо от того, любите ли вы кофе или нет, ведь на мероприятии будет представлен богатый выбор других альтернатив: чая, какао и других вкусных напитков. Каждый посетитель найдет для себя что-то особенное, даже если он отдает предпочтения другим напиткам. Конечно же, к кофе можно будет приобрести и что-то съедобное.

Фестиваль - отличная возможность узнать что-то новое о кофейной индустрии, насладиться миром кофе, понаблюдать за работой профессионалов и научиться новым техниках приготовления напитка. На фестивале также пройдут увлекательные конкурсы, в которых любой желающий сможет принять участие и проверить свои экспертные знания и умения.

В этом году в фестивале принимает участие 65 участником из 7 стран. Главный участник - Klaus Thomsen Coffee Collective из Копенгагена.

Впервые в фестивале участвует финская фирма по обжарке кофе Good Life Coffee Roasters, которая недавно получила титул лучшего обжарщика кофе 2024 в Северных странах.

Среди других интересных участников - Kalve Coffee Roasters (Латвия), Rocket Bean (Латвия), Sacred Mill Coffee Roasters (Польша), а также эстонские обжарщики кофе: KOKOMO Coffee Roasters, Caffebo, Paper Mill Coffee, Pulp, The Brick Coffee Roastery, KOHE kohv.

В прошлом году на фестивале побывало аж 4610 человек. Если хотите разделить свою страсть к кофе, научиться новым способам варки или просто хорошо провести время, то вам непременно стоит посетить фестиваль. Цена билета - 10 евро. Больше информации - здесь.