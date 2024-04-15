Такого еще не видели: в Северной Литве создали новый город для необычных жителей

Таким образом, выполнена половина обещания акции "Птицы свободы" в поддержку Украины: "Подарим перелетным птицам дом, а украинцам – крылья". Для реализации второй части акции, скворченики продаются на аукционах, а вырученные деньги идут на покупку дронов и отправку их в Украину.

"Усадьба расположена прямо на пути миграции птиц, над нами ежегодно пролетают тысячи скворцов, гусей, уток и других птиц. Наблюдая за ними, возникла идея объединить два желания: помочь птицам обустроить свои дома и украинцам, которые борются за свободу, защищая свои дома от захватчиков", - рассказывает команда Пакруойской усадьбы.

Организаторы приглашают присоединиться к акции "Птицы свободы", посетив сайт www.brivibasputni.lv или купив скворечники непосредственно в усадьбе. Здесь уже построен город "Птицы свободы", а над скворечниками кружат сотни птиц, надеющихся в этом году свить в них гнезда.

"Большую часть скворечников изготовила команда усадьбы, но на призыв внести свой вклад в сбор средств, в поддержку Украины, откликнулись десятки известных людей из Литвы и Латвии, а также школьники, воспитанники детских садов, компании и частные лица. Так мы вместе создали дома для сотен семей скворцов. Создание скворчеников очень важно, потому что по мере роста урбанизации в природе остается все меньше убежищ для птиц", - рассказали представители усадьбы.

Команда Пакруойской усадьбы не ожидает, что все скворечники будут заняты уже в этом году, но скворцы — верные птицы, которые сохраняют пары и возвращаются в одни и те же гнезда, поэтому в долгосрочной перспективе все скворечники должны быть заняты. Купить понравившийся скворечник, поддержав тем самым Украину, можно не только на сайте, но и посетив Пакруойскую усадьбу, где совсем скоро ожидается ежегодное цветение 5 миллионов тюльпанов и весенних цветов.

Цветные гнезда не пугают птиц