Готовимся к жаркому лету: где находятся лучшие пляжи Европы?

На пятом месте - галечный пляж Лама-Моначиле в Италии. Эта бухта между двумя великолепными скалами в центре Полиньяно-а-Маре имеет рейтинг 4,7 из 5 по результатам 14 900 отзывов Google.

Вот более подробный обзор прибрежных мест, которые составили первую пятерку.

На Пиренейском полуострове находятся одни из лучших пляжей на континенте. По данным рейтинга BookRetreats, только на одну Испанию приходится около трети (28%) лучших пляжей Европы.

Португальский пляж Маринья занимает десятое место, а Прайя-да-Фалезия - второе. В Испании Кала-Комте занял шестое место, Лас-Кантерас - четвертое, а пляж Ла-Конча - первое.

25 лучших пляжей Европы разбросаны по всему континенту - от Германии до Греции и Хорватии. Но когда дело доходит до топ-10, в этом рейтинге есть один выделяющийся регион.

Именно эти места, по их мнению, являются лучшими пляжами в Европе, которые стоит посетить этим летом.

Из более чем 14 000 лучших направлений компания по бронированию путешествий рассмотрела 251 пляж. Они проанализировали их все - от самых популярных уединенных мест вдали от крупных аэропортов, таких как Прайя-да-Самокейра в Португалии или Кала-Мариолу в Италии, до таких стран, как Кипр, где в 99,2% мест для купания отмечено отличное качество воды.

Используя данные на основе отзывов Google, рейтинга безопасности Global Peace Index и информации о качестве воды от Европейского агентства по охране окружающей среды (EEA), каждому месту был присвоен балл от 0 до 1 по этим категориям с общей возможной оценкой в 5 баллов.

Платформа бронирования BookRetreats составила рейтинг пляжей в 16 европейских странах, основываясь на том, что, по их мнению, путешественники ценят больше всего: популярность, погоду, безопасность, доступность и качество воды.

Но как именно выглядит идеальный пляжный отдых?

Лето стремительно приближается к нам, и вместе с ним желание сбежать к солнцу как можно скорее. Это шанс расслабиться, погрузить ноги в песок и забыть обо всем на свете.

Лето здесь идеально подходит для любителей позагорать — средняя температура 30°C и статус "Голубого флага " гарантирует кристально чистую воду отличного качества. Италия занимает 34-е место в мире по уровню безопасности, а до этого пляжа можно легко добраться на машине, он находится всего в 50 км от аэропорта Бари.

В целом Лама-Моначиле заработал 4,15 балла из 5 - это самый высокий рейтинг итальянских пляжей в списке.

Пляж Лас-Кантерас, Испания: ловите лучи, не покидая города

Пляж Лас-Кантерас, расположенный в оживленном центре города Лас-Пальмас (Гран-Канария), является самым высокорейтинговым пляжем на Канарских островах. Его рейтинг составляет 4,7 из 5 по результатам 14 400 отзывов путешественников.

Бесконечное солнце обеспечивает летнюю температуру 28°C, а качество воды, по данным EEA, отличное. Это большой бонус, если вы планируете поплавать в море и познакомиться с оживленным лавовым рифом, кишащим морскими обитателями.

Испания занимает 32-е место в мире по уровню безопасности, поэтому этот пляж получил такой же балл, как и все остальные испанские пляжи в этом списке. А что касается доступности, то Лас-Кантерас находится всего в 22,5 км от аэропорта Гран-Канарии.

В целом BookRetreats оценивает этот пляж в 4,21 балла из 5, что означает, что он является четвертым лучшим пляжем в Европе.

Пляж Пасьяча, Хорватия: откройте для себя скрытую жемчужину на Адриатическом море

Пляж Пасьяча, расположенный между высокой скалой и Адриатическим морем, является лучшим пляжем в Хорватии. Он имеет рейтинг 4,8 из 5 по результатам более чем 2 400 отзывов - меньше, чем у других, но это свидетельствует о том, что этот пляж может быть настоящей скрытой жемчужиной.

Летом здесь можно понежиться в 28-градусной жаре, а затем искупаться в чистейшей воде. Море наиболее теплое в августе.

Хорватия занимает 14-е место в мире по безопасности, что также дает этому пляжу дополнительные баллы, и находится он всего в 7,5 км от аэропорта Чилипи.