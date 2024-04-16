Жители Канарских островов планируют протестовать и даже голодать из-за массового туризма

Местные жители бастуют против строительства новых отелей, повышения цен на жилье, перенаселенности островов и заполненности популярных мест, пишет портал 34travel.me.

„Дороги перегружены транспортом, отели переполнены“, – говорит Рубен Зерпа из Canaries Sold Out. И добавляет, что не может оплачивать аренду квартиры (около € 800 в месяц), так как зарабатывает всего € 900.

Та же проблема актуальна для других людей. Многим приходится жить в машинах, ночевать в пещерах. Эксперты организации „Экологи в действии“ говорят, что почти 34 % местного населения – а это около 800 000 человек – находятся под угрозой бедности или социальной изоляции. Но власти решать ситуацию как будто не собираются.

Местные жители взяли все в свои руки: вывешивают фейковые плакаты и наклейки с фразами „место закрыто“, рисуют граффити в городах „туристы, отправляйтесь домой“.