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16.04.2024, 07:00

Жители Канарских островов планируют протестовать и даже голодать из-за массового туризма

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Tenerife saar
Tenerife saar
ФОТО: Kevin Eaves | Shutterstock via Puzzlepix

На Канарских островах продолжаются акции против туристов. Доходит до радикальных мер – на Тенерифе, например, активисты объявили голодовку.

Местные жители бастуют против строительства новых отелей, повышения цен на жилье, перенаселенности островов и заполненности популярных мест, пишет портал 34travel.me.

„Дороги перегружены транспортом, отели переполнены“, – говорит Рубен Зерпа из Canaries Sold Out. И добавляет, что не может оплачивать аренду квартиры (около € 800 в месяц), так как зарабатывает всего € 900.

Та же проблема актуальна для других людей. Многим приходится жить в машинах, ночевать в пещерах. Эксперты организации „Экологи в действии“ говорят, что почти 34 % местного населения – а это около 800 000 человек – находятся под угрозой бедности или социальной изоляции. Но власти решать ситуацию как будто не собираются.

Местные жители взяли все в свои руки: вывешивают фейковые плакаты и наклейки с фразами „место закрыто“, рисуют граффити в городах „туристы, отправляйтесь домой“.

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