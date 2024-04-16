Вам исполнилось 18 лет и вы жаждете приключений? Не упустите шанс выиграть бесплатное путешествие по программе DiscoverEU!

Конкурс проходит через Европейский молодежный портал два раза в год, весной и осенью.

Для молодых людей каждой страны предусмотрено определенное количество железнодорожных паспортов. Так, для Эстонии в этом году предусмотрено 107 билетов.

Interrail является системой безграничных поездок на поездах по Европе, где с одним железнодорожным паспортом можно путешествовать по около 30 присоединившимся к программе странам Европы.

Участвовать в конкурсе можно, если:

Вы родились в период с 1 июля 2005 года (включительно) до 30 июня 2006 года (включительно).

Вы являетесь гражданином или жителем одной из стран ЕС

Длительность Вашего путешествия должна быть не менее одного дня и не более одного месяца ;

Поездка должна состояться в период с 1 июля 2024 года до 30 сентября 2025 года.

К участию приглашаются также молодые люди с особыми потребностями. Для упрощения будут покрыты и связанные с этим расходы (например, сопровождающий, собака-поводырь и т.п.)

Начало подачи заявок - 16 апреля в 12:00 по центральноевропейскому времени (13:00 по Эстонии). Окончание - 30 апреля в 12:00 по центральноевропейскому времени. При подаче заявления вы должны ответить на пять легких вопросов с несколькими вариантами ответов о Европейском Союзе и молодежной деятельности.

Путешествовать можно в одиночку или группой до пяти человек. Для этого группа выбирает среди ее членов лидера группы, который заполняет бланк заявки и получает код, который затем для регистрации будут использовать и другие члены. NB! Заявку на групповые билеты подают только тогда, когда все члены корректно представили свое заявление.

Больше информации можно найти ЗДЕСЬ.

Карта возможных маршрутов