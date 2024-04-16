Новости
16.04.2024, 09:29

Вам исполнилось 18 лет и вы жаждете приключений? Не упустите шанс выиграть бесплатное путешествие по программе DiscoverEU!

 
Для Эстонии выделили 107 билетов!
ФОТО: Andrey Yurlov | Shutterstock

Инициатива Евросоюза DiscoverEU дает молодым людям возможность бесплатно путешествовать на поезде по Европе. В рамках кампании будет разыграно 35 500 бесплатных билетов Interrrail, по которым можно путешествовать по странам Европы, пишет портал Reisidiilid.

Конкурс проходит через Европейский молодежный портал два раза в год, весной и осенью.

Для молодых людей каждой страны предусмотрено определенное количество железнодорожных паспортов. Так, для Эстонии в этом году предусмотрено 107 билетов.

Interrail является системой безграничных поездок на поездах по Европе, где с одним железнодорожным паспортом можно путешествовать по около 30 присоединившимся к программе странам Европы.

Участвовать в конкурсе можно, если:

  • Вы родились в период с 1 июля 2005 года (включительно) до 30 июня 2006 года (включительно).

  • Вы являетесь гражданином или жителем одной из стран ЕС

  • Длительность Вашего путешествия должна быть не менее одного дня и не более одного месяца;

  • Поездка должна состояться в период с 1 июля 2024 года до 30 сентября 2025 года.

  • К участию приглашаются также молодые люди с особыми потребностями. Для упрощения будут покрыты и связанные с этим расходы (например, сопровождающий, собака-поводырь и т.п.)

Начало подачи заявок - 16 апреля в 12:00 по центральноевропейскому времени (13:00 по Эстонии). Окончание - 30 апреля в 12:00 по центральноевропейскому времени. При подаче заявления вы должны ответить на пять легких вопросов с несколькими вариантами ответов о Европейском Союзе и молодежной деятельности.

Путешествовать можно в одиночку или группой до пяти человек. Для этого группа выбирает среди ее членов лидера группы, который заполняет бланк заявки и получает код, который затем для регистрации будут использовать и другие члены. NB! Заявку на групповые билеты подают только тогда, когда все члены корректно представили свое заявление.

Больше информации можно найти ЗДЕСЬ.

Карта возможных маршрутов

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии