ФОТО | На месте кафе Komeet в Solaris открылся ресторан Da Vinci. Когда будет открыта терраса с видом на город?

Da Vinci Ristorante & Cafeteria - это ресторан премиум-класса сети итальянских ресторанов Da Vinci, в котором наряду с классическими блюдами Komeet и пиццей на тонком тесте предлагаются вкуснейшие блюда на гриле. До 80 процентов ингредиентов, используемых в ресторане, поставляются непосредственно из Италии, которые компания также продает в своем интернет-магазине в Эстонии.

К команде Da Vinci также присоединились бывшие шеф-кондитеры кафе Komeet Лайде Мяэ и Пилле Селтер, вернув в меню легендарные вкуснейшие торты и пирожные.

Открытый и светлый обновленный интерьера ресторана разработал дизайнером интерьера Ace of Space Инес Хаак, которая использовала в оформлении многие элементы от эстонских дизайнеров.

В настоящее время на реконструкции находится бывшая терраса на крыше Komeet, которая откроется следующим летом на площади 750 квадратных метров.