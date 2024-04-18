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18.04.2024, 07:00

Tри интересных направления для недорогого путешествия на автобусе

 
ФОТО: Ground Picture | Shutterstock

В апреле наступят школьные каникулы. Куда и как можно съездить весной недорого, рассказывает Ангелина Костюкова, руководитель по развитию FlixBus в странах Балтии.

«В путешествии на автобусе самое главное не конечный пункт назначения, а то, что можно увидеть во время поездки», — о богатом опыте путешествий, который может предложить автобусный транспорт, говорит Ангелина Костюкова, руководитель по развитию FlixBus в Балтии. Она добавила, что путешествие на автобусе позволяет добраться до мест, сельских районов и небольших городов, куда не всегда можно добраться по воздуху. «Автобусы предлагают неспешное путешествие и много впечатлений, меняющиеся пейзажи и городские горизонты, которые невозможно испытать во время авиаперелетов», — подтвердила она.

Помимо прочего, Костюкова подчеркивает экономичность автобусной поездки как для окружающей среды, так и для кошелька. «Для сравнения, автобус выбрасывает 26 г CO2 на одного пассажира на километр, что как минимум в пять раз меньше, чем путешествие на автомобиле, и как минимум в восемь раз меньше, чем путешествие на самолете.

Кроме того, билеты стоят намного дешевле, чем путешествовать на машине или самолете, поэтому это лучшая альтернатива для тех, кто хочет путешествовать максимально экономно", - сказала она.

Ангелина Костюкова рассказывает о трех популярных направлениях для автобусных путешествий, куда можно с комфортом добраться напрямую из Таллинна и Пярну и куда можно поехать весной одному, с семьей или друзьями. 

Восставшая, как птица Феникс из пепла, Варшава

«Варшаву когда-то называли «Парижем Востока». Это был один из самых красивых городов Европы, пока его не сравняли с землей во время Второй мировой войны. За последние десятилетия Варшава, столица Польши, восстановилась, восстала из пепла и стала одним из крупнейших городов Европы", - сказала Костюкова, которая сказала, что Варшава стала одним из самых популярных мест в Европе. 

«В Северной Европе уже достаточно тепло для различных видов активного отдыха, поэтому, путешествуя на автобусе в Варшаву, стоит взять с собой из дома велосипед. Так будет гораздо удобнее посмотреть город», — предложила Костюкова.

По словам Костюковой, узнать все, что может предложить Варшава, можно, прогуливаясь по Старому городу, внесенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь есть множество достопримечательностей, таких как Варшавский королевский замок, музей Барбакан, собор Святого Иоанна и многочисленные памятники. В этом районе также есть множество магазинов и ресторанов, предлагающих блюда местной кухни.

Куда пойти и что делать?

  • Прогуляйтесь по Королевской дороге, усеянной магазинами, ресторанами и достопримечательностями, которая, несомненно, является одной из самых известных улиц.

  • Посмотрите самую большую Замковую площадь города и колонну Сигизмунда.

  • Интерактивный музей Шопена дает возможность познакомиться с жизнью и творчеством самого известного польского композитора Фредерика Шопена.

  • Посмотрите на часы с самой высокой часовой башни в Европе.

  • В Варшаве стоит посетить одно из крупнейших еврейских кладбищ в мире, на котором, по оценкам, находится 250 000 могил.

  • Центр науки «Коперник» обязательно стоит посетить, если вы путешествуете с детьми. Его экспонаты включают планетарий, научные лаборатории и многое другое.

  • Отличные впечатления можно получить в Национальном музее в Варшаве, где можно увидеть польское искусство, а также произведения из коллекций искусства Древней Греции, Египта и других европейских стран.

  • Или посетите Музей Неона – единственный музей такого рода в Европе.

Прага как архитектурный Вавилон

«Прага, столица Чехии, похожа на настоящий учебник архитектуры. Здесь есть часовни и подвалы в романском стиле, готические соборы, дворцы и сады в стиле барокко, здания в стиле модерн и уникальная кубистическая архитектура, которые делают его местом, которому нет равных в мире", - говорит руководитель по развитию FlixBus в Балтии, о том, почему хотя бы раз в жизни стоит съездить в Прагу.

Praha

Она добавила, что лишь в немногих городах есть такая же волшебная река, как Влтава, и только в Праге через нее проложено более тридцати мостов. Однако она  считает, что ее исторические сады и парки, вероятно, являются одним из величайших сокровищ Праги. Всего их более двухсот, самый старый из которых был основан еще в средние века.

Куда пойти и что делать?

  • Одно из лучших занятий в Праге — прогулка в сумерках по старейшему Карлову мосту.

  • Пражский замок и его улица с яркими домами, построенными в 16 веке для размещения замковой стражи, предлагают увлекательную историю и архитектуру.

  • Посетите Храм Девы Марии перед Тыном или Танцующий дом, образцовый образец современной архитектуры Праги.

  • На пароходе из центра города доберитесь до Пражского зоопарка, который по праву считается одним из самых красивых зоопарков в мире.

  • Прокатитесь на историческом трамвае и посетите смотровую площадку Жижковской телебашни.

  • Или отдохните в одном из самых больших и романтических оазисов Праги, называемом Петршинскими садами, и поднимитесь на вершину холма, чтобы полюбоваться лучшими видами.

  • Очень важным и заслуживающим внимания является римско-католический символ – Младенец Иисус Пражский.

Берлин, который разрешает быть таким, каким захотите

От музеев и достопримечательностей до концертов, блошиных и продовольственных рынков — в Берлине каждый найдет что-то для себя. «Именно многообразие города привлекает людей», — сказала Костюкова.

Несомненно, по мнению Костюковой, немецкую столицу делает особенной ее прошлое, знакомое по учебникам истории. «У Берлина два разных лица: одно обращено на запад, а другое — на восток, разницу которых мы сегодня ощущаем прежде всего в архитектуре, и, когда вы там, определенно стоит прогуляться вдоль сохранившейся Берлинской стены». Она добавила, что приезжие часто вспоминают Берлин из-за открытости и доброты местных жителей. «Здесь никто ни на кого не смотрит косо из-за одежды, прически или какой-либо другой характерной особенности. Здесь ты можешь быть именно тем, кем хочешь в своем сердце».

Куда пойти и что делать?

  • Насладитесь лучшим видом на город с Берлинской телебашни.

  • Или другим видом на город со смотровой площадки башни Кольхофф.

  • С архитектурной точки зрения одно из важнейших зданий города, здание парламента в стиле необарокко, предлагает богатый опыт.

  • В квартале к югу от здания парламента находятся Бранденбургские ворота, считающиеся одной из самых знаковых достопримечательностей Берлина.

  • По воскресеньям стоит посетить караоке под открытым небом Mauerpark и расположенный там блошиный рынок.

  • Отдохните в Кернерпарке, напоминающем сад замка.

  • Рынок дома Шварценберга предлагает множество возможностей для покупок.

  • По средам стоит посетить бесплатный обеденный концерт Берлинской филармонии.

  • Computerspielemuseum, специализирующийся на компьютерных играх, предлагает захватывающий музейный опыт, который может быть особенно интересен детям.

  • Исследуйте подземное метро Берлина во время тура на кабриолете.

  • Всегда стоит посетить динозавров Музея природы 

«Независимо от того, едете ли вы в Варшаву, Прагу или Берлин, эти города не разочаруют. Точно так же города и села по пути", - сказала Костюкова и подчеркнула, что во время весенней поездки можно за одну поездку посетить несколько разных городов. Например, на автобусном маршруте остаются такие латвийские города, как Бауска, Елгава, Рига, а также Вильнюс, Каунас, Друскининкай, Мариямполе, Паневежис и Шяуляй в Литве.

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