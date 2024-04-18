Tри интересных направления для недорогого путешествия на автобусе

«В путешествии на автобусе самое главное не конечный пункт назначения, а то, что можно увидеть во время поездки», — о богатом опыте путешествий, который может предложить автобусный транспорт, говорит Ангелина Костюкова, руководитель по развитию FlixBus в Балтии. Она добавила, что путешествие на автобусе позволяет добраться до мест, сельских районов и небольших городов, куда не всегда можно добраться по воздуху. «Автобусы предлагают неспешное путешествие и много впечатлений, меняющиеся пейзажи и городские горизонты, которые невозможно испытать во время авиаперелетов», — подтвердила она.

Помимо прочего, Костюкова подчеркивает экономичность автобусной поездки как для окружающей среды, так и для кошелька. «Для сравнения, автобус выбрасывает 26 г CO2 на одного пассажира на километр, что как минимум в пять раз меньше, чем путешествие на автомобиле, и как минимум в восемь раз меньше, чем путешествие на самолете.

Кроме того, билеты стоят намного дешевле, чем путешествовать на машине или самолете, поэтому это лучшая альтернатива для тех, кто хочет путешествовать максимально экономно", - сказала она.

Ангелина Костюкова рассказывает о трех популярных направлениях для автобусных путешествий, куда можно с комфортом добраться напрямую из Таллинна и Пярну и куда можно поехать весной одному, с семьей или друзьями.

Восставшая, как птица Феникс из пепла, Варшава

«Варшаву когда-то называли «Парижем Востока». Это был один из самых красивых городов Европы, пока его не сравняли с землей во время Второй мировой войны. За последние десятилетия Варшава, столица Польши, восстановилась, восстала из пепла и стала одним из крупнейших городов Европы", - сказала Костюкова, которая сказала, что Варшава стала одним из самых популярных мест в Европе.