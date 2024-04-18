Tри интересных направления для недорогого путешествия на автобусе
В апреле наступят школьные каникулы. Куда и как можно съездить весной недорого, рассказывает Ангелина Костюкова, руководитель по развитию FlixBus в странах Балтии.
«В путешествии на автобусе самое главное не конечный пункт назначения, а то, что можно увидеть во время поездки», — о богатом опыте путешествий, который может предложить автобусный транспорт, говорит Ангелина Костюкова, руководитель по развитию FlixBus в Балтии. Она добавила, что путешествие на автобусе позволяет добраться до мест, сельских районов и небольших городов, куда не всегда можно добраться по воздуху. «Автобусы предлагают неспешное путешествие и много впечатлений, меняющиеся пейзажи и городские горизонты, которые невозможно испытать во время авиаперелетов», — подтвердила она.
Помимо прочего, Костюкова подчеркивает экономичность автобусной поездки как для окружающей среды, так и для кошелька. «Для сравнения, автобус выбрасывает 26 г CO2 на одного пассажира на километр, что как минимум в пять раз меньше, чем путешествие на автомобиле, и как минимум в восемь раз меньше, чем путешествие на самолете.
Кроме того, билеты стоят намного дешевле, чем путешествовать на машине или самолете, поэтому это лучшая альтернатива для тех, кто хочет путешествовать максимально экономно", - сказала она.
Ангелина Костюкова рассказывает о трех популярных направлениях для автобусных путешествий, куда можно с комфортом добраться напрямую из Таллинна и Пярну и куда можно поехать весной одному, с семьей или друзьями.
Восставшая, как птица Феникс из пепла, Варшава
«Варшаву когда-то называли «Парижем Востока». Это был один из самых красивых городов Европы, пока его не сравняли с землей во время Второй мировой войны. За последние десятилетия Варшава, столица Польши, восстановилась, восстала из пепла и стала одним из крупнейших городов Европы", - сказала Костюкова, которая сказала, что Варшава стала одним из самых популярных мест в Европе.
«В Северной Европе уже достаточно тепло для различных видов активного отдыха, поэтому, путешествуя на автобусе в Варшаву, стоит взять с собой из дома велосипед. Так будет гораздо удобнее посмотреть город», — предложила Костюкова.
По словам Костюковой, узнать все, что может предложить Варшава, можно, прогуливаясь по Старому городу, внесенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь есть множество достопримечательностей, таких как Варшавский королевский замок, музей Барбакан, собор Святого Иоанна и многочисленные памятники. В этом районе также есть множество магазинов и ресторанов, предлагающих блюда местной кухни.
Куда пойти и что делать?
Прогуляйтесь по Королевской дороге, усеянной магазинами, ресторанами и достопримечательностями, которая, несомненно, является одной из самых известных улиц.
Посмотрите самую большую Замковую площадь города и колонну Сигизмунда.
Интерактивный музей Шопена дает возможность познакомиться с жизнью и творчеством самого известного польского композитора Фредерика Шопена.
Посмотрите на часы с самой высокой часовой башни в Европе.
В Варшаве стоит посетить одно из крупнейших еврейских кладбищ в мире, на котором, по оценкам, находится 250 000 могил.
Центр науки «Коперник» обязательно стоит посетить, если вы путешествуете с детьми. Его экспонаты включают планетарий, научные лаборатории и многое другое.
Отличные впечатления можно получить в Национальном музее в Варшаве, где можно увидеть польское искусство, а также произведения из коллекций искусства Древней Греции, Египта и других европейских стран.
Или посетите Музей Неона – единственный музей такого рода в Европе.
Прага как архитектурный Вавилон
«Прага, столица Чехии, похожа на настоящий учебник архитектуры. Здесь есть часовни и подвалы в романском стиле, готические соборы, дворцы и сады в стиле барокко, здания в стиле модерн и уникальная кубистическая архитектура, которые делают его местом, которому нет равных в мире", - говорит руководитель по развитию FlixBus в Балтии, о том, почему хотя бы раз в жизни стоит съездить в Прагу.
Она добавила, что лишь в немногих городах есть такая же волшебная река, как Влтава, и только в Праге через нее проложено более тридцати мостов. Однако она считает, что ее исторические сады и парки, вероятно, являются одним из величайших сокровищ Праги. Всего их более двухсот, самый старый из которых был основан еще в средние века.
Куда пойти и что делать?
Одно из лучших занятий в Праге — прогулка в сумерках по старейшему Карлову мосту.
Пражский замок и его улица с яркими домами, построенными в 16 веке для размещения замковой стражи, предлагают увлекательную историю и архитектуру.
Посетите Храм Девы Марии перед Тыном или Танцующий дом, образцовый образец современной архитектуры Праги.
На пароходе из центра города доберитесь до Пражского зоопарка, который по праву считается одним из самых красивых зоопарков в мире.
Прокатитесь на историческом трамвае и посетите смотровую площадку Жижковской телебашни.
Или отдохните в одном из самых больших и романтических оазисов Праги, называемом Петршинскими садами, и поднимитесь на вершину холма, чтобы полюбоваться лучшими видами.
Очень важным и заслуживающим внимания является римско-католический символ – Младенец Иисус Пражский.
Берлин, который разрешает быть таким, каким захотите
От музеев и достопримечательностей до концертов, блошиных и продовольственных рынков — в Берлине каждый найдет что-то для себя. «Именно многообразие города привлекает людей», — сказала Костюкова.
Несомненно, по мнению Костюковой, немецкую столицу делает особенной ее прошлое, знакомое по учебникам истории. «У Берлина два разных лица: одно обращено на запад, а другое — на восток, разницу которых мы сегодня ощущаем прежде всего в архитектуре, и, когда вы там, определенно стоит прогуляться вдоль сохранившейся Берлинской стены». Она добавила, что приезжие часто вспоминают Берлин из-за открытости и доброты местных жителей. «Здесь никто ни на кого не смотрит косо из-за одежды, прически или какой-либо другой характерной особенности. Здесь ты можешь быть именно тем, кем хочешь в своем сердце».
Куда пойти и что делать?
Насладитесь лучшим видом на город с Берлинской телебашни.
Или другим видом на город со смотровой площадки башни Кольхофф.
С архитектурной точки зрения одно из важнейших зданий города, здание парламента в стиле необарокко, предлагает богатый опыт.
В квартале к югу от здания парламента находятся Бранденбургские ворота, считающиеся одной из самых знаковых достопримечательностей Берлина.
По воскресеньям стоит посетить караоке под открытым небом Mauerpark и расположенный там блошиный рынок.
Отдохните в Кернерпарке, напоминающем сад замка.
Рынок дома Шварценберга предлагает множество возможностей для покупок.
По средам стоит посетить бесплатный обеденный концерт Берлинской филармонии.
Computerspielemuseum, специализирующийся на компьютерных играх, предлагает захватывающий музейный опыт, который может быть особенно интересен детям.
Исследуйте подземное метро Берлина во время тура на кабриолете.
Всегда стоит посетить динозавров Музея природы
«Независимо от того, едете ли вы в Варшаву, Прагу или Берлин, эти города не разочаруют. Точно так же города и села по пути", - сказала Костюкова и подчеркнула, что во время весенней поездки можно за одну поездку посетить несколько разных городов. Например, на автобусном маршруте остаются такие латвийские города, как Бауска, Елгава, Рига, а также Вильнюс, Каунас, Друскининкай, Мариямполе, Паневежис и Шяуляй в Литве.