В отпуск на школьных каникулах? Узнайте, что изменилось в правилах аэропорта!

На сайте аэропорта, а также на домашних страницах авиакомпаний приведены правила и предписания, соблюдение которых упростит полет и избавит от проблем. В правилах есть информация как о запрещенных предметах, так и о перевозке опасных веществ: вы узнаете, что можно, а что нельзя класть в багаж. Узнайте также, какие обязанности авиакомпания, согласно правилам, возлагает на пассажиров.

Кроме того, обязательно следует ознакомиться со списком опасных веществ, перевозимых пассажирами. Например, аэрозоли в ручной клади могут быть в емкостях объемом максимум 500 миллилитров, при этом всего в ручной клади одного пассажира может быть не более двух литров аэрозолей, а емкость литиевых аккумуляторов не должна превышать 160 Вт·ч.

„Так что в ручную кладь можно упаковать шампуни, солнцезащитные кремы и зубную пасту, а также бутылки с водой и жидкие продукты питания. И все же стоит убедиться, что вес ручной клади не превышает лимит, установленный авиакомпанией. Учитывать необходимо и то, что данные требования к объему жидкостей действуют еще не во всех аэропортах, так что не исключено, что на обратном рейсе нельзя будет взять в ручную кладь жидкости в емкостях большего размера“, – добавил Саарик.

Изменились и ограничения на объем жидкости, которую разрешается провозить в ручной клади. Если раньше все жидкости надо было упаковать в пластиковый пакет с застежкой и суммарный объем жидкостей не должен был превышать один литр (при этом объем одной емкости мог быть до 100 миллилитров), то теперь в ручной клади можно провозить жидкости в емкостях объемом до двух литров.

„В связи с тем, что в Таллиннском аэропорту установили новое оборудование для предполетного досмотра, изменились правила, касающиеся ручной клади. Пассажирам больше не надо вынимать жидкости и крупную технику из ручной клади“, – сказал заведующий авиационным отделом G4S Кристьян Саарик, отвечающий в Таллиннском аэропорту за обеспечение безопасности.

Как следует подготовьтесь к авиарейсу.

Если при сборе чемодана вы не уверены, что можно, а что нельзя брать с собой на борт, позвоните в Таллиннский аэропорт по инфономеру для пассажиров 605 8888. Заранее получить информацию о запрещенных предметах можно и у работника службы безопасности, также в аэропорту есть витрина с наиболее распространенными запрещенными предметами.

Приезжайте в аэропорт вовремя или даже немного заранее.

Во время каникул пассажиров в аэропорту больше, чем обычно, при этом в прошлом месяце Таллиннский аэропорт обслужил более 245 000 пассажиров, что является для марта рекордом за все время работы аэропорта. Так что несмотря на появление нового оборудования для прохождения предполетного досмотра лучше не приезжать в аэропорт в последнюю минуту. Приезжайте за два часа до вылета: тогда у вас будет достаточно времени даже в случае очередей или прочих непредвиденных ситуаций.

Не кладите в сдаваемый багаж внешний аккумулятор или запасные аккумуляторы.

Во внешних и дополнительных аккумуляторах может произойти короткое замыкание – это одна из главных причин пожаров в багажных отделениях. В целях обеспечения пожарной безопасности авиакомпании запретили класть литий-ионные аккумуляторы в сдаваемый багаж. Провозить их в ручной клади разрешается. Если в чемодане все-таки есть опасные вещества, вас снова могут вызвать на предполетный досмотр.

Снимите украшения, из-за которых могут сработать электронные ворота, и выньте все из карманов.

Сотрудник службы безопасности выполняет свои рабочие обязанности в соответствии с законом. Он не попросит сделать что-то, что пассажир не обязан делать. Если на вас нет украшений, а в карманах – запрещенных вещей, вы пройдете через электронные ворота без проблем и тщательной проверки. Чтобы быстрее пройти предполетный досмотр, снимите обувь и ремень, прежде чем проходить через ворота. Если вас зовут в сторону на дополнительную проверку, не волнуйтесь. Вы не вызываете больше подозрений, чем другие – просто компьютер выбирает пассажиров случайным образом. Дополнительная проверка всегда проводится в целях безопасности и, к счастью, не занимает много времени.

Путешествуя с ребенком, пожилым человеком или человеком с особыми потребностями, смело обращайтесь за советом к работникам службы безопасности.

Перепроверьте дома все документы. Не истек ли срок действия паспортов и ID-карт? Требует ли страна, в которую вы летите, письменного согласия второго родителя путешествующего с вами ребенка? Убедитесь в этом, чтобы не пришлось возвращаться с предполетного досмотра вместе со своими подопечными.

Приятного и беспроблемного полета!