Версаль для двоих? Как посетить известные достопримечательности без толп туристов и сколько это будет стоить(1)
Большинство популярных во всем мире мест – в какой части света бы они не находились – регулярно страдает от толп туристов. Причем зачастую на присутствие людей не влияет даже время года: часть путешественников, стремящихся избежать большого количества приезжих, приезжают в популярные места в несезон. И сталкиваются с такими же хитрецами, как и они сами. Так что же – возможности полюбоваться на уникальные сооружения или прогуляться по музею в одиночестве вообще не существует?
Существует. Но для этого вам понадобятся деньги. Чаще всего – много денег.
На этой неделе в столице Греции, Афинах, поднялся шум из-за сообщений о том, что греческое министерство культуры планирует ввести частные внеурочные посещения Акрополя и Парфенона. Как пишет The Guardian, новость вызвала возмущенную реакцию тех, кто считает подобные мероприятия глубоко элитарными и несправедливыми.
Предлагаемые властями экскурсии будут стоит 5000 евро для группы из пяти человек и позволят туристам в течение двух часов до и после обычного времени работы осмотреть одни из самых известных исторических мест в мире. Практически в полном одиночестве!
"Там будут и сувениры. Возможно, копия монеты или маленькая статуэтка... что-то, что будет напоминать об уникальном опыте ", - приводит The Guardian слова Николеты Валаку (Nikoleta Valakou), президента греческой организации по развитию культурных ресурсов, связанной с министерством культуры Греции.
Мотив, конечно, отливает благородством. Греческая организация по развитию культурных ресурсов считает, что подобная инициатива могла бы собирать до 40 000 евро в день, чтобы помочь развитию и защите культурных объектов. Однако многие – и среди них можно найти как обычных туристов, так и археологов и даже гидов – восприняли идею ВИП-туров по Акрополю в штыки.