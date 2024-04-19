Версаль для двоих? Как посетить известные достопримечательности без толп туристов и сколько это будет стоить

Существует. Но для этого вам понадобятся деньги. Чаще всего – много денег.

На этой неделе в столице Греции, Афинах, поднялся шум из-за сообщений о том, что греческое министерство культуры планирует ввести частные внеурочные посещения Акрополя и Парфенона. Как пишет The Guardian, новость вызвала возмущенную реакцию тех, кто считает подобные мероприятия глубоко элитарными и несправедливыми.

Предлагаемые властями экскурсии будут стоит 5000 евро для группы из пяти человек и позволят туристам в течение двух часов до и после обычного времени работы осмотреть одни из самых известных исторических мест в мире. Практически в полном одиночестве!

"Там будут и сувениры. Возможно, копия монеты или маленькая статуэтка... что-то, что будет напоминать об уникальном опыте ", - приводит The Guardian слова Николеты Валаку (Nikoleta Valakou), президента греческой организации по развитию культурных ресурсов, связанной с министерством культуры Греции.

Мотив, конечно, отливает благородством. Греческая организация по развитию культурных ресурсов считает, что подобная инициатива могла бы собирать до 40 000 евро в день, чтобы помочь развитию и защите культурных объектов. Однако многие – и среди них можно найти как обычных туристов, так и археологов и даже гидов – восприняли идею ВИП-туров по Акрополю в штыки.

"А потом люди начнут устраивать здесь брачные предложения и пить шампанское, - говорит Деспина Кутсумба (Despina Koutsoumba), вице-президент ассоциации археологов страны. - Они будут чувствовать себя вправе, если они потратили такие деньги, делать на этом месте все, что захотят".