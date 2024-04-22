Самолетом на пляж, паромом в парк аттракционов, автобусом в музей – где и за какую цену можно отдохнуть на весенних каникулах?
В апреле счастливые школьники снова уйдут на каникулы. А значит, и многие родители возьмут тайм-аут на недельку, чтобы отдохнуть вместе с детьми. Как водится, часто семьи предпочитают отдыхать вдали от дома. Спрос на пакетные туры в этот период растет. Турфирмы предлагают разные направления для поездок. „МК-Эстония“ узнала, куда стоит поехать в апреле, чтобы зарядиться бодростью.
Если говорить об отдыхе в теплых странах, подразумевающем авиаперелет, отель, солнце, море и „все включено“, то тут в целом – ничего нового. Как обычно, самые популярные в апреле направления – это Египет и Турция. И они же, конечно, самые бюджетные.
„В апреле Египет по-прежнему остается самым популярным направлением для отдыха. Соотношение цены и качества, а также прекрасных погодных условий, безусловно, играет большую роль при выборе именно этого направления. Также еще доступны последние места на Канарские острова – Тенерифе и Гран-Канария. И уже в конце апреля открывается летний сезон с возможностью путешествовать на греческие острова Крит и Родос и в любимую эстонским туристом Турцию. Все эти направления позволяют насладиться пляжным отдыхом и предлагают большой выбор экскурсий на любой вкус“, – говорит руководитель по продажам TEZ Tour Елена Гавронски.
Руководитель по маркетингу Novatours Олев Рийсберг добавляет, что во второй половине апреля также можно открыть летний сезон отдыхом на Кипре, в Тунисе и на испанском побережье Коста-дель-Соль.
Тем, кто заранее забронировал апрельский отдых, повезло – они смогли сделать это по более низким ценам. Для тех, кто решится на покупку сейчас, конечно, еще остались „горящие“ варианты. Но с каждым днем их все меньше и меньше.
Цены выросли
„На данный момент самые бюджетные цены на апрельские каникулы – в направлении Египта. Перелет туда-обратно можно забронировать даже дешевле, чем по 500 евро на человека с учетом минимального пребывания на месте сроком в одну неделю. Более высокий ценовой класс – например, Канарские острова. Полет в обе стороны обойдется примерно в 1200 евро на человека“, – говорит Рийсберг.
Он объясняет, что цены на авиабилеты динамичны и зависят от многих факторов, например – от спроса и предложения, дальности перелета и сезонности.
„Стоимость путешествий выросла в сравнении с прошлым годом приблизительно на 12–15%, – говорят в TEZ Tour. – Это обусловлено как экономическим кризисом и нестабильностью, так и ростом цен на энергоносители“.
В Турции, к примеру, на рост цен оказала большое влияние инфляция.
„Стоимость тура зависит от того, когда вы его бронировали, на какой период, в каком отеле, с каким типом питания. Условий очень много. Но в среднем можно найти достойный вариант отдыха за 1500–2000 евро на двоих взрослых и ребенка до 12 лет“, – говорит Елена Гавронски.
В Novatours в качестве примера приводят пакет за 1600 евро на двоих взрослых и семилетнего ребенка с размещением в трехзвездочном отеле Турции.
„В то же время самый дорогой пакет, который у нас есть на этот период, стоит 20 000 евро для такой же компании. Но этот пакет включает королевское пятизвездочное размещение и обслуживание“, – говорит Олев Рийсберг.
Для детей на пакетные рейсы, как правило, действуют большие скидки. А отели предлагают всевозможные развлечения.
Во всех упомянутых странах в апреле уже стоит летняя погода. Море еще может быть прохладным – в среднем 20 градусов, но воздух уже прогрелся и можно с комфортом загорать.
Могут быть изменения
Турецкие отели на протяжении последнего года грозились изменить свою концепцию „все включено“. Планируется, что отели перейдут к трехуровневой системе, включающей низкий, средний и высокий уровень.
Но пока это – только на стадии обсуждений, и туристы еще могут наслаждаться привычным отдыхом в этой стране.
„Да, об этом много говорили, но пока что мы не получали никаких сообщений об изменении данной концепции. Как и раньше, туристы в этом сезоне могут наслаждаться турецким радушием, вкусной кухней, развлечениями на любой вкус. Турцию сложно сравнить с какой-то другой страной. Везде можно найти высокий сервис, но стоить это будет в разы дороже“, – говорит Елена Гавронски из TEZ Tour.
Остатки – не сладки
„Горящие“ предложения появляются в продаже, если остается либо много непроданных мест, либо наоборот – очень мало.
Как правило, „горящих“ предложений больше во время межсезонья, а в высокий сезон цены растут.
„Часто отели делают дополнительные скидки, если у них на определенный период низкая наполняемость. Но, как правило, самые востребованные и популярные отели заполнены уже на этапе раннего бронирования“, – говорит Гавронски.
„Если сейчас бронировать отдых на апрельские каникулы, то стоит учитывать, что выбор „горящих“ предложений значительно скуднее по направлениям, отелям и типам размещения. У Novatours, как правило, все предложения на каникулы полностью раскупают“, – добавляет Олев Рийсберг.
Куда еще?
Отдых вне дома – это не обязательно перелет. Путешествовать можно и наземным транспортом. Многие турфирмы предлагают автобусные туры. Например, Olelukoe предлагает провести весенние каникулы с детьми в Праге. Поездка на автобусе с экскурсиями и проживанием обойдется в 648 евро, детям – чуть дешевле.
Немного выходит за рамки каникул поездка в Данию с посещением Леголенда, куда многие дети мечтают попасть. Стоимость поездки – 598 евро на взрослого, однако билеты в сам „Город Лего“ в цену не входят. Но поездка, несомненно, стоит того, чтобы на пару дней продлить каникулы.
Морским транспортом можно отправиться в короткий круиз в Хельсинки или Стокгольм. Например, рейс в Хельсинки на троих на пароме MS Finlandia обойдется в 48 евро. В столице Финляндии можно будет провести шесть часов, для небольшой прогулки или посещения парка аттракционов этого более чем достаточно. А если хочется побыть в Финляндии подольше, то есть возможность забронировать поездку с 12-часовым пребыванием в Хельсинки.
Можно и вовсе не выезжать за границу, а путешествовать по родным краям. Например, экскурсионная поездка в заповедник Матсалу от Olelukoe займет всего один день и обойдется в 76 евро на взрослого человека. При условии хорошей весенней погоды такая поездка-прогулка подарит возможность вволю надышаться свежим воздухом и погулять на природе.
Если гулять не хочется, то можно провести всей семьей несколько дней в каком-нибудь СПА-отеле. Их в Эстонии достаточно, и многие делают „вкусные“ предложения на весенние каникулы.
Например, две ночи в Meresuu Spa Hotel в Нарва-Йыэсуу обойдутся в 203 евро на двоих взрослых и ребенка, если бронировать через hookusbookus.com
Еще один вариант немного оторваться от дома – съездить на денек в другой город. Например, из Таллинна можно автобусом или поездом доехать до Тарту. А уж там точно найдется, чем заняться с ребенком.
На один только Центр науки AHHAA может понадобиться целый день. А, кроме того, рядом с Тарту есть Центр ледникового периода. И, конечно, многим детям будет интересно зайти в „Перевернутый дом“. Билеты на автобус или на поезд до Тарту и обратно обойдутся примерно в 50 евро на троих. А дорога в одну сторону займет около двух с половиной часов.
Прямым рейсом
Этим летом из Таллиннского аэропорта можно отправиться прямиком в 50 пунктов назначения. Три новых авиаперевозчика будут обслуживать рейсы из Таллинна. Eurowings будет летать в Прагу, Transavia France – в Париж, а Flydubai в Дубай.
В числе новых направлений появятся Бургас, Прага, Мальта, Биллунд. Впервые в истории Эстонии можно будет улететь прямым рейсом из Таллинна в Арабские Эмираты (Дубай).
Шире станет ассортимент направлений, куда можно улететь из Таллинна. Почти все 16 фирм, делающих вылеты из Таллинна, увеличат число билетов на 20% в сравнении с 2023 годом. Больше станет рейсов в Стокгольм – до восьми в день. В Хельсинки будет до 10 рейсов в день.
А, например, в Мюнхен, где, кстати, находится еще один Леголенд, на апрельских каникулах можно полететь по цене от 94 евро на одного человека в одну сторону. На солнечную Мальту – от 166 евро, в Брюссель – от 84 евро. Эти и другие предложения можно найти на сайте airBaltic.
Что нужно учитывать, если вылетаете из Таллинна?
21 марта в СМИ распространилась информация о чрезмерно длинных очередях в Таллиннском аэропорту. Как выяснилось, очереди возникли из-за сбоя в работе нового оборудования.
„В Таллиннском аэропорту в период с 16 января по 26 марта производили замену оборудования безопасности. Два новых устройства были введены в эксплуатацию уже несколько недель назад. С их помощью проверяли багаж пассажиров в то время, как остальные устройства еще не были установлены. 21 марта из-за временной технической неисправности возникла длинная очередь, но эта ситуация разрешилась через несколько часов, и мы извлекли из этого урок. Делаем все возможное, чтобы избежать подобных ситуаций. На сегодняшний день все пять машин по контролю безопасности исправно работают, а сотрудники обучены и готовы к неожиданным ситуациям. К школьным каникулам мы также готовы“, – заверяет представитель Таллиннского аэропорта Аэт Хярмаорг.
Но, поскольку во время школьных каникул пассажиров больше, Хярмаорг рекомендует приезжать в аэропорт за два часа до вылета. Хотя иногда проверку безопасности в Таллиннском аэропорту можно пройти очень быстро, есть и риск попасть в час пик вылетающих рейсов. Это означает, что пассажиров в аэропорту очень много и очереди длинные.
„Советуем приезжать в аэропорт за два часа до вылета. Дома следует заранее выяснить, что можно класть в сдаваемый багаж, а что – в ручную кладь. Детальные инструкции есть на сайте Таллиннского аэропорта, – говорит Хярмаорг. – Например, в ручную кладь можно положить лекарства и продукты особой диеты. Но советуем их упаковывать так, чтобы в случае проверки сразу вынуть из сумки“.
Внимательно нужно изучить правила касательно портативных аккумуляторов. Пауэрбанк и дополнительный аккумулятор, не прикрепленный к устройству, можно брать с собой в полет только в ручной клади. При этом обязательно следует учитывать определенные условия:
Аккумуляторы с любой батареей до 100 Вт могут быть взяты с собой без специального разрешения;
Для литиевых аккумуляторов с мощностью в 100–160 Вт надо получить разрешение авиаперевозчика;
Провоз аккумуляторов с мощностью свыше 160 Вт полностью запрещен.
В Таллиннском аэропорту еще идут реновационные работы. В апреле будет открыта обновленная BusinessLounge зона. Масштабные работы проходят и в нон-шенгенской зоне, где летом откроются новые зоны ожидания.
„В период строительства пассажирам будет немного сложно, но мы сделаем все возможное, чтобы в это время было как можно меньше неудобств“, – заверяет Аэт Хярмаорг.
В Таллиннском аэропорту изменились ограничения на провоз жидкостей в ручной клади
Раньше все жидкости должны были быть упакованы в контейнеры емкостью не более 100 миллилитров. А пассажир мог иметь при себе в общей сложности один литр жидкостей, которые должны были быть упакованы в закрывающийся пластиковый пакет. Теперь жидкости в контейнерах емкостью до двух литров можно брать в ручную кладь.
Это означает, что в ручную кладь можно укладывать более крупные бутылки, солнцезащитные кремы и тюбики зубной пасты, а также безалкогольные напитки и жидкую еду. Но все же следует убедиться, чтобы вес ручной клади соответствовал допустимому весу, установленному авиакомпанией, сообщает ERR.
В отношении аэрозолей действуют отдельные правила: в ручной клади аэрозоли могут находиться в емкостях размером не более 500 миллилитров, а один пассажир может провезти в ручной клади до двух литров аэрозолей.
Также следует учитывать, что одинаковые ограничения на объем жидкости действуют не во всех аэропортах. Может случиться так, что большие объемы жидкостей нельзя будет поместить в ручную кладь на обратном пути.