Самолетом на пляж, паромом в парк аттракционов, автобусом в музей – где и за какую цену можно отдохнуть на весенних каникулах?

„Стоимость путешествий выросла в сравнении с прошлым годом приблизительно на 12–15%, – говорят в TEZ Tour. – Это обусловлено как экономическим кризисом и нестабильностью, так и ростом цен на энергоносители“.

Он объясняет, что цены на авиабилеты динамичны и зависят от многих факторов, например – от спроса и предложения, дальности перелета и сезонности.

„На данный момент самые бюджетные цены на апрельские каникулы – в направлении Египта. Перелет туда-обратно можно забронировать даже дешевле, чем по 500 евро на человека с учетом минимального пребывания на месте сроком в одну неделю. Более высокий ценовой класс – например, Канарские острова. Полет в обе стороны обойдется примерно в 1200 евро на человека“, – говорит Рийсберг.

Тем, кто заранее забронировал апрельский отдых, повезло – они смогли сделать это по более низким ценам. Для тех, кто решится на покупку сейчас, конечно, еще остались „горящие“ варианты. Но с каждым днем их все меньше и меньше.

Руководитель по маркетингу Novatours Олев Рийсберг добавляет, что во второй половине апреля также можно открыть летний сезон отдыхом на Кипре, в Тунисе и на испанском побережье Коста-дель-Соль.

„В апреле Египет по-прежнему остается самым популярным направлением для отдыха. Соотношение цены и качества, а также прекрасных погодных условий, безусловно, играет большую роль при выборе именно этого направления. Также еще доступны последние места на Канарские острова – Тенерифе и Гран-Канария. И уже в конце апреля открывается летний сезон с возможностью путешествовать на греческие острова Крит и Родос и в любимую эстонским туристом Турцию. Все эти направления позволяют насладиться пляжным отдыхом и предлагают большой выбор экскурсий на любой вкус“, – говорит руководитель по продажам TEZ Tour Елена Гавронски.

Если говорить об отдыхе в теплых странах, подразумевающем авиаперелет, отель, солнце, море и „все включено“, то тут в целом – ничего нового. Как обычно, самые популярные в апреле направления – это Египет и Турция. И они же, конечно, самые бюджетные.

„Часто отели делают дополнительные скидки, если у них на определенный период низкая наполняемость. Но, как правило, самые востребованные и популярные отели заполнены уже на этапе раннего бронирования“, – говорит Гавронски.

Как правило, „горящих“ предложений больше во время межсезонья, а в высокий сезон цены растут.

„Горящие“ предложения появляются в продаже, если остается либо много непроданных мест, либо наоборот – очень мало.

„Да, об этом много говорили, но пока что мы не получали никаких сообщений об изменении данной концепции. Как и раньше, туристы в этом сезоне могут наслаждаться турецким радушием, вкусной кухней, развлечениями на любой вкус. Турцию сложно сравнить с какой-то другой страной. Везде можно найти высокий сервис, но стоить это будет в разы дороже“, – говорит Елена Гавронски из TEZ Tour.

Но пока это – только на стадии обсуждений, и туристы еще могут наслаждаться привычным отдыхом в этой стране.

Турецкие отели на протяжении последнего года грозились изменить свою концепцию „все включено“. Планируется, что отели перейдут к трехуровневой системе, включающей низкий, средний и высокий уровень.

Во всех упомянутых странах в апреле уже стоит летняя погода. Море еще может быть прохладным – в среднем 20 градусов, но воздух уже прогрелся и можно с комфортом загорать.

„В то же время самый дорогой пакет, который у нас есть на этот период, стоит 20 000 евро для такой же компании. Но этот пакет включает королевское пятизвездочное размещение и обслуживание“, – говорит Олев Рийсберг.

В Novatours в качестве примера приводят пакет за 1600 евро на двоих взрослых и семилетнего ребенка с размещением в трехзвездочном отеле Турции.

„Стоимость тура зависит от того, когда вы его бронировали, на какой период, в каком отеле, с каким типом питания. Условий очень много. Но в среднем можно найти достойный вариант отдыха за 1500–2000 евро на двоих взрослых и ребенка до 12 лет“, – говорит Елена Гавронски.

Еще один вариант немного оторваться от дома – съездить на денек в другой город. Например, из Таллинна можно автобусом или поездом доехать до Тарту. А уж там точно найдется, чем заняться с ребенком.

Например, две ночи в Meresuu Spa Hotel в Нарва-Йыэсуу обойдутся в 203 евро на двоих взрослых и ребенка, если бронировать через hookusbookus.com

Если гулять не хочется, то можно провести всей семьей несколько дней в каком-нибудь СПА-отеле. Их в Эстонии достаточно, и многие делают „вкусные“ предложения на весенние каникулы.

Можно и вовсе не выезжать за границу, а путешествовать по родным краям. Например, экскурсионная поездка в заповедник Матсалу от Olelukoe займет всего один день и обойдется в 76 евро на взрослого человека. При условии хорошей весенней погоды такая поездка-прогулка подарит возможность вволю надышаться свежим воздухом и погулять на природе.

Морским транспортом можно отправиться в короткий круиз в Хельсинки или Стокгольм. Например, рейс в Хельсинки на троих на пароме MS Finlandia обойдется в 48 евро. В столице Финляндии можно будет провести шесть часов, для небольшой прогулки или посещения парка аттракционов этого более чем достаточно. А если хочется побыть в Финляндии подольше, то есть возможность забронировать поездку с 12-часовым пребыванием в Хельсинки.

Немного выходит за рамки каникул поездка в Данию с посещением Леголенда, куда многие дети мечтают попасть. Стоимость поездки – 598 евро на взрослого, однако билеты в сам „Город Лего“ в цену не входят. Но поездка, несомненно, стоит того, чтобы на пару дней продлить каникулы.

Отдых вне дома – это не обязательно перелет. Путешествовать можно и наземным транспортом. Многие турфирмы предлагают автобусные туры. Например, Olelukoe предлагает провести весенние каникулы с детьми в Праге. Поездка на автобусе с экскурсиями и проживанием обойдется в 648 евро, детям – чуть дешевле.

„Если сейчас бронировать отдых на апрельские каникулы, то стоит учитывать, что выбор „горящих“ предложений значительно скуднее по направлениям, отелям и типам размещения. У Novatours, как правило, все предложения на каникулы полностью раскупают“, – добавляет Олев Рийсберг.

На один только Центр науки AHHAA может понадобиться целый день. А, кроме того, рядом с Тарту есть Центр ледникового периода. И, конечно, многим детям будет интересно зайти в „Перевернутый дом“. Билеты на автобус или на поезд до Тарту и обратно обойдутся примерно в 50 евро на троих. А дорога в одну сторону займет около двух с половиной часов.

Прямым рейсом

Этим летом из Таллиннского аэропорта можно отправиться прямиком в 50 пунктов назначения. Три новых авиаперевозчика будут обслуживать рейсы из Таллинна. Eurowings будет летать в Прагу, Transavia France – в Париж, а Flydubai в Дубай.

В числе новых направлений появятся Бургас, Прага, Мальта, Биллунд. Впервые в истории Эстонии можно будет улететь прямым рейсом из Таллинна в Арабские Эмираты (Дубай).

Шире станет ассортимент направлений, куда можно улететь из Таллинна. Почти все 16 фирм, делающих вылеты из Таллинна, увеличат число билетов на 20% в сравнении с 2023 годом. Больше станет рейсов в Стокгольм – до восьми в день. В Хельсинки будет до 10 рейсов в день.

А, например, в Мюнхен, где, кстати, находится еще один Леголенд, на апрельских каникулах можно полететь по цене от 94 евро на одного человека в одну сторону. На солнечную Мальту – от 166 евро, в Брюссель – от 84 евро. Эти и другие предложения можно найти на сайте airBaltic.

Что нужно учитывать, если вылетаете из Таллинна?

21 марта в СМИ распространилась информация о чрезмерно длинных очередях в Таллиннском аэропорту. Как выяснилось, очереди возникли из-за сбоя в работе нового оборудования.