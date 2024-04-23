Снегопад нарушил работу Таллиннского аэропорта, часть рейсов отменена

Согласно информации Таллиннского аэропорта, утром на один час был задержан рейс Хельсинки-Таллинн (AY 1013, Finnair). Два последующих рейса Finnair по маршруту Хельсинки-Таллинн были отменены. Кроме того, были отменены два рейса Finnair из Таллинна в Хельсинки.

Более поздний рейс из Хельсинки в Таллинн все же состоялся, что означает, что погодные условия в Финляндии улучшились.

Отмен других рейсов пока не было, но задержки – обычное дело. Например, рейс, который должен был вылететь из Риги в 9:10, вылетел только в 10:25.