23.04.2024, 10:22
Снегопад нарушил работу Таллиннского аэропорта, часть рейсов отменена(4)
Обновлено в 13:30
ФОТО: | Õhtuleht
Необычные для конца апреля погодные условия повлияли и на работу Таллиннского аэропорта. Несмотря на то, что большинство рейсов состоялись по расписанию, было отменено два рейса авиакомпании Finnair.
Согласно информации Таллиннского аэропорта, утром на один час был задержан рейс Хельсинки-Таллинн (AY 1013, Finnair). Два последующих рейса Finnair по маршруту Хельсинки-Таллинн были отменены. Кроме того, были отменены два рейса Finnair из Таллинна в Хельсинки.
Более поздний рейс из Хельсинки в Таллинн все же состоялся, что означает, что погодные условия в Финляндии улучшились.
Отмен других рейсов пока не было, но задержки – обычное дело. Например, рейс, который должен был вылететь из Риги в 9:10, вылетел только в 10:25.