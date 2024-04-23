1 мая по всей Эстонии пройдет большой винный фестиваль

Эстонские винные дома предлагают вина как из местного винограда, фруктов и ягод, так и из цветов и пряностей. Например, в Эстонии производят вино из одуванчиков, сухое вино из березового сока, вино из рябины, вино из черноплодной рябины. Но наибольшей популярностью пользуются игристые вина, изготовленные из ревеня.

Эстонская винная дорога была создана для развития местной винной культуры. Она объединяет винные дома, знакомит с производством, историей и традициями виноделия.

На заметку!

• экскурсию по Дороге вина можно распланировать по своему желанию;

• при желании можно посетить только один целевой пункт;

• время встречи необходимо согласовать с производителем вина;

• транспорт и размещение необходимо найти самостоятельно.

Список винных домов можно найти ЗДЕСЬ.

Более подробную информацию об открытии нового сезона Эстонской винной дороги можно найти ЗДЕСЬ.