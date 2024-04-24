ФОТО | Прогулка в неволе. История Батарейной тюрьмы: какие секреты хранят ее стены?

Затем были построены трех-этажное и четырехэтажное здания – появилось еще 368 дополнительных мест для заключенных.

„А когда мест для заключенных в Таллинне стало катастрофически не хватать, стены казармы срочно адаптировали под нужды исправительного учреждения, – рассказывает Оксана Яаксон. – Казематы разделили стеной, чтобы сделать небольшие камеры. На первом этаже здания появились котельная, просторная кухня и мастерские, добавились электростанция и лесопилка“.

Однако этой крепости так и не довелось поучаствовать в боевых сражениях. После Крымской войны ее переделали в казарму, которая называлась „Батарейной“. Так форт превратился в жилище для офицеров нижних чинов. Амбразуры замуровали, а в стенах появились большие оконные проёмы.

„На нижних этажах были небольшие помещения с бойницами, через которые можно было стрелять в неприятеля, уже проникшего через ров. На втором этаже – большие отверстия для пушек. Оттуда можно было вести огонь и на большие расстояния. На этом же этаже были квартиры для офицеров, лазарет и административные помещения. На нижнем этаже находились кухни и пекарни. Форт мог вести огонь как по центру, так и с флангов, отражая врага, наступающего и с суши, и со стороны моря“, – рассказывает экскурсовод.

Крепость представляла собой треугольник, главная „морская“ сторона которого имела длину почти двести метров с тремя обращёнными к морю башнями.

Сооружение для своего времени было впечатляющим. Да и сейчас впечатляет не меньше. Стены со стороны моря имели толщину около 2 метров, а на трёх этажах крепости со стороны моря располагались 72 больших каземата и 18 поменьше.

Так что, как справедливо замечает экскурсовод Оксана Яаксон, тюрьма со своей мрачной историей опошлила былое величие построенной в начале XIX века крепости.

Тюрьма здесь появилась лишь в 1919 году. До этого с 1864 года здесь находились казармы для солдат. Но сама крепость была построена еще в 1837 году по приказу Николая I в качестве оборонительного форта. Тогда новая крепость, выстроенная по прусскому образцу, сменила старую артиллерийскую батарею – возможно, ещё петровских времён.

Во время Второй мировой зданием попеременно владели советские и немецкие войска. В разное время тут то сажали, то отпускали политзаключенных и не только. Тюрьма меняла свое название. Появились новые пристройки, в т. ч. бомбоубежище для сотрудников и котельная, а также прогулочные блоки.

К 1970 году со стороны моря появился высокий забор из силикатного кирпича, а к парусной регате – и жалюзи на окнах тюрьмы. То ли чтобы заключенные не могли общаться со спортсменами, то ли чтобы в окна не залетали мелкие стрелы с записочками.

Еще в 1990 годах здесь находились заключенные. Некоторые из них, по словам Оксаны Яаксон, даже приходят теперь сюда на экскурсии.

А в 1997 здесь приключилась забавная история. Несколько узников в стенах своей камеры нашли лазейку к свободе, и некоторое время пользовались ею, совершая ночные прогулки в баню со всеми удовольствиями. Однажды с такой прогулки один из заключенных не вернулся. Обнаружив побег, надзиратели, конечно, отыскали и тайный ход.

И казни были

Первая казнь в стенах тюрьмы состоялась 20 августа 1935 года. Тогда приговоренным давали выбор: повешение или яд. Насильник и убийца по имени Пауль Выйгемаст выбрал яд.

Сколько же людей было повешено в последующие годы – неизвестно. Но точно известно, что во время Второй мировой войны и немцы, и русские казнили узников за пределами тюрьмы – за некоторым исключением. В послевоенное время приговорённых к смертной казни иногда расстреливали в камере здания горжи, рассказывает экскурсовод.

Интересно, что последняя смертная казнь в Батарейной тюрьме состоялась уже в независимой Эстонии 11 сентября 1991 года. Смертника по имени Рауль Орусте, ожидавшего своей участи в Ленинграде, после развала СССР отправили на родину. Арестант самостоятельно дошёл по мосту Дружбы до Нарвы, откуда его отвезли в тюрьму и расстреляли.

Новые времена – новые планы

В мае же 1997 года комплекс зданий тюрьмы признали памятником архитектуры. С 2002 года заключённых начали переселять в новую Тартускую тюрьму.

А в 2019 году известный бизнесмен Урмас Сыырумаа купил Батарейную морскую крепость с аукциона. К слову сказать, он был единственным его участником. В его планах теперь превратить это место еще в одну зону для работы, отдыха и развлечений, как он уже сделал, например, с кварталом Ротерманни. Есть даже замысел обустроить в бывшей крепости-тюрьме жилые квартиры.

А специально для тех, кто не готов жить и развлекаться в пропитанных страданиями стенах, бизнесмен пригласил православного священника для освящения территории.