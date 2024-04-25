В сверхпопулярной серии походов появится эксклюзивный чилийский маршрут

В общей сложности походы Fjällräven Classic пройдут в этом году в семи странах: Швеции, Дании, Германии, США, Корее, Англии и, впервые, в Чили. Цель популярной серии походов заключается в том, чтобы предложить опытным туристам возможность ознакомления с новыми маршрутами, а начинающим походникам – безопасную среду и всестороннюю поддержку.



Первая, самая длинная и популярная, походная дистанция пролегает по территории Швеции. В пешем походе по дикой природе шведской Лапландии, прохождение 110-километровой дистанции которого занимает семь дней, ежегодно принимает участие более двух тысяч человек. Каменистая тропа с резкими подъемами и спадами не для слабых духом, но многие участники возвращаются снова и снова, чтобы испытать атмосферу шведских гор и похода Classic.



По словам Карла Харальда, руководящего походным проектом Fjällräven, особенными походы Classic делает отсутствие соревновательного момента. «Как и любой поход, маршруты Classic имеют четкие начало и конец, но то, как быстро преодолевать дистанцию, каждый решает для себя. Участники, тем не менее, придерживаются универсальных походных правил – ночевать приходится в палатках, а рюкзак и снаряжение за тебя тоже никто не понесет», – сказал Харальд.



Стоимость билета для участия в походе (так называемого слота) включает походную еду и газ, а по всему маршруту рассредоточены контрольные пункты, где участники могут пополнить запасы провизии и газа, а также согреться кофе или чаем и легко перекусить. Тропы понятным и безопасным образом маркированы, а лагерь туристы могут разбить в специальных палаточных зонах. Вместе с участниками маршрут проходит также команда добровольцев, которая и лейкопластырь предложит, тем, кто ноги натер, и окажет другую помощь.



В этом году Fjällräven Classic впервые проходит в популярном среди любителей походного отдыха регионе Патагония в Чили. Уникальный поход продолжительностью четыре дня и протяженностью 74 километра увлечет в декабре участников по переменчивому ландшафту Южной Патагонии. Маршрут будет пролегать по частной территории, которая откроется эксклюзивно для похода Fjällräven Classic.



«Каждый год мы видим на тропе людей самого разного возраста – жизнерадостных пенсионеров, младшеклассников с родителями и молодых матерей, которые в слингах и эрго-рюкзаках несут своих малышей. В поход отправляются с друзьями, собаками и даже кошками. Есть и те, кто путешествуют без собственной компании, но большинство находит там для себя друзей на всю жизнь», – добавил Харальд.



Несмотря на то, что в этом году слоты в походы Fjällräven Classic были распроданы менее, чем за неделю, шанс заполучить драгоценный билет еще есть – они могут перепродаваться в группе Fjällräven Classic в Facebook.