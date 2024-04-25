В сверхпопулярной серии походов появится эксклюзивный чилийский маршрут
Серия турпоходов Fjällräven Classic, в которой ежегодно принимают участие тысячи людей, в честь своего двадцатилетия откроет новый маршрут в Чили, а также после перерыва вернется в Англию. Несмотря на кусачие цены, достигающие пятисот евро, все слоты для участия в походах были распроданы меньше, чем за неделю.
В общей сложности походы Fjällräven Classic пройдут в этом году в семи странах: Швеции, Дании, Германии, США, Корее, Англии и, впервые, в Чили. Цель популярной серии походов заключается в том, чтобы предложить опытным туристам возможность ознакомления с новыми маршрутами, а начинающим походникам – безопасную среду и всестороннюю поддержку.
Первая, самая длинная и популярная, походная дистанция пролегает по территории Швеции. В пешем походе по дикой природе шведской Лапландии, прохождение 110-километровой дистанции которого занимает семь дней, ежегодно принимает участие более двух тысяч человек. Каменистая тропа с резкими подъемами и спадами не для слабых духом, но многие участники возвращаются снова и снова, чтобы испытать атмосферу шведских гор и похода Classic.
По словам Карла Харальда, руководящего походным проектом Fjällräven, особенными походы Classic делает отсутствие соревновательного момента. «Как и любой поход, маршруты Classic имеют четкие начало и конец, но то, как быстро преодолевать дистанцию, каждый решает для себя. Участники, тем не менее, придерживаются универсальных походных правил – ночевать приходится в палатках, а рюкзак и снаряжение за тебя тоже никто не понесет», – сказал Харальд.
Стоимость билета для участия в походе (так называемого слота) включает походную еду и газ, а по всему маршруту рассредоточены контрольные пункты, где участники могут пополнить запасы провизии и газа, а также согреться кофе или чаем и легко перекусить. Тропы понятным и безопасным образом маркированы, а лагерь туристы могут разбить в специальных палаточных зонах. Вместе с участниками маршрут проходит также команда добровольцев, которая и лейкопластырь предложит, тем, кто ноги натер, и окажет другую помощь.
В этом году Fjällräven Classic впервые проходит в популярном среди любителей походного отдыха регионе Патагония в Чили. Уникальный поход продолжительностью четыре дня и протяженностью 74 километра увлечет в декабре участников по переменчивому ландшафту Южной Патагонии. Маршрут будет пролегать по частной территории, которая откроется эксклюзивно для похода Fjällräven Classic.
«Каждый год мы видим на тропе людей самого разного возраста – жизнерадостных пенсионеров, младшеклассников с родителями и молодых матерей, которые в слингах и эрго-рюкзаках несут своих малышей. В поход отправляются с друзьями, собаками и даже кошками. Есть и те, кто путешествуют без собственной компании, но большинство находит там для себя друзей на всю жизнь», – добавил Харальд.
Несмотря на то, что в этом году слоты в походы Fjällräven Classic были распроданы менее, чем за неделю, шанс заполучить драгоценный билет еще есть – они могут перепродаваться в группе Fjällräven Classic в Facebook.
В этом году на основании аналогичной концепции состоится Поход на природе на Хийумаа, который пройдет 24–26 апреля. Участники отправятся в трехдневное сорокакилометровое путешествие по полуострову Кыпу. Помимо прогулки на природе, программа также содержит культурную и развлекательную часть.
Походы Fjällräven Classic в хронологическом порядке:
Fjällräven Classic Дания. 3–6 июня 2024. Культурный поход продолжительностью три дня и протяженностью 72 километра по длиннейшей в Дании походной тропе Øhavsstien. Вдоль маршрута расположены многочисленные исторические замки, поместья и церкви.
Fjällräven Classic США. 23–26 июля 2024. Поход продолжительностью три дня и протяженностью 51 километр по скалистой местности Колорадо и национальным лесам Арапахо и Рузвельт.
Fjällräven Classic Швеция. 9–16 августа 2024. Поход продолжительностью семь дней и протяженностью 110 километров по шведской Лапландии. Самый длинный и популярный из походов Classic, в котором каждый год принимает участие более двух тысяч человек.
Fjällräven Classic Англия. 17–20 сентября 2024. Поход продолжительностью три дня и протяженностью 40 километров по национальному парку Лейк-Дистрикт в Англии. На территории Англии на маршруте расположена высочайшая вершина в стране – Скофелл-Пайк, высота которой составляет 978 метров.
Fjällräven Classic Германия. 25–27 сентября 2024. Поход продолжительностью семь дней и протяженностью 60 километров по ландшафтам Баварии. Один из самых сложных маршрутов серии Classic, отдельным вызовом на котором становятся погодные условия, но при должной подготовке он станет по силам каждому, кто в состоянии проходить 20 километров в день.
Fjällräven Classic Корея. 16–19 октября 2024. Поход продолжительностью семь дней и протяженностью 56 километров по живописному южнокорейскому острову Чеджу. На маршруте расположена высочайшая вершина Кореи – пик Халласан, высота которого достигает 1947 метров.
Fjällräven Classic Чили. 2–6 декабря 2024. Поход продолжительностью семь дней и протяженностью 74 километра по знаменитому региону Патагония в Чили. Чилийский маршрут в этом году впервые эксклюзивно откроется для участников похода Fjällräven Classic и будет пролегать по частной территории.
С дополнительной информация о походах Fjällräven Classic можно ознакомиться здесь: https://experience.fjallraven.com/classic.