Не пропустите! 18 мая по всей Эстонии пройдет Ночь музеев "Свобода в ночи“

В Ночь музеев билеты в музеях будут стоить всего 1 евро! Многие музеи и места, связанные с наследием, будут и вовсе открыты БЕСПЛАТНО.

Вход в музеи, присоединившиеся к проекту Музейной карты, при предъявлении музейной карты также БЕСПЛАТНЫЙ.

В этот раз для Ночи музеев, которую проводит Союз музеев Эстонии, в результате опроса, проведённого среди музейных работников, была выбрана тема „Свобода в ночи!“

„Ночь музеев пройдёт уже в 15-й раз. В прошлом году всего было более 70 000 посетителей, а участвовало 188 музеев и других учреждений, связанных с наследием. То, что количество программ уже приближается к 200, говорит о том, что участники считают Ночь музеев очень важной площадкой для ознакомления публики со своими помещениями, выставками и программами“ - комментирует исполнительный директор Союза музеев Эстонии Ану Вильтроп.

Также она добавляет, что в свободном государстве никогда не должен терять актуальности диалог о свободе, и сейчас, когда в мире продолжает нарастать напряжённость, размышление о свободе и её понимание особенно важны.

Ану Вильтроп рассказала и об одной из программ – „Говоря о свободе в Ночь музеев, мы сосредоточимся и на свободе слова и выражения, на свободе личности, свободе вероисповедания, политической свободе и т.д. Например, к программе Ночи музеев присоединился и недавно созданный Музей запрещённой литературы, программа которого напомнит о том, что мы в Эстонии не ограничены в свободе читать и создавать различную литературу. Этот музей покажет книги, которые по различным причинам и в разное время были запрещены в разных точках мира.“



Ознакомиться с программой - https://muuseumioo.muuseum.ee/

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В этом году Музейная карта снова сделает любителям музеев особое предложение, которое будет действовать только в Ночь музеев. В рамках Ночи музеев можно будет по дружественной цене приобрести музейную карту, с которой можно в течение целого года бесплатно посещать более ста музеев.

Приходи культурно наслаждаться свободой!