За въезд в Венецию отныне придется платить. Станет ли в городе меньше туристов?

В самой Венеции, входящей в список всемирного наследия ЮНЕСКО, живет менее 50 тысяч человек, однако каждый год город посещают около 30 млн туристов.

Цены на недвижимость в городе и толпы посетителей вынуждают жителей города перебираться на материк. Согласно официальной статистике, две трети посетителей Венеции приезжают в город на один день, без ночевки, и приносят местной экономике сравнительно небольшой доход.

Теперь в отдельные дни въезд в город с 8:30 до 16:00 обойдется приезжающим на один день в пять евро. Пилотный проект будет действовать 29 дней в период с 25 апреля — праздника Святого Марка, покровителя Венеции, — по 14 июля, включая большинство выходных. Посетителям надо будет загрузить на свой телефон QR-код, который смогут проверить контролеры в наиболее популярных точках города. Нарушителей ждет штраф от 50 до 300 евро.

Жителей города, владельцев недвижимости в нем, а также студентов и рабочих, работающих в городе и его пригородах, новая схема не коснется. Не придется платить детям до 14 лет, людям со специальными потребностями и посетителям города, останавливающимся в гостиницах или в частном жилье — они и так уже платят туристический налог, от одного до пяти евро за ночь. Освобождены от уплаты сбора и те, кто посещает только острова Венеции, в том числе Лидо и Мурано.

Пока никаких ограничений на количество выдаваемых в день QR-кодов нет.

Симоне Вентурини, начальник отдела туризма Венеции, признает, что схема, обошедшаяся городу в 3 млн евро, — не панацея, но прогнозирует, что она может помочь снизить число желающих посетить город в самые оживленные дни года. Во время этого пилотного проекта контролеры (на смене их будет 50-60 человек) будут относиться к приезжим со снисхождением, позволяя заплатить сбор прямо на входе и загрузить QR-код на телефон.