За въезд в Венецию отныне придется платить. Станет ли в городе меньше туристов?(2)
С 25 апреля туристы, приезжающие в Венецию на один день, будут платить за въезд в город. Городские власти таким образом пытаются сократить наплыв туристов в город и утверждают, что другим популярным туристическим центрам есть чему у них поучиться. Критики тем временем предрекают провал схемы, пишет BBC.
В самой Венеции, входящей в список всемирного наследия ЮНЕСКО, живет менее 50 тысяч человек, однако каждый год город посещают около 30 млн туристов.
Цены на недвижимость в городе и толпы посетителей вынуждают жителей города перебираться на материк. Согласно официальной статистике, две трети посетителей Венеции приезжают в город на один день, без ночевки, и приносят местной экономике сравнительно небольшой доход.
Теперь в отдельные дни въезд в город с 8:30 до 16:00 обойдется приезжающим на один день в пять евро. Пилотный проект будет действовать 29 дней в период с 25 апреля — праздника Святого Марка, покровителя Венеции, — по 14 июля, включая большинство выходных. Посетителям надо будет загрузить на свой телефон QR-код, который смогут проверить контролеры в наиболее популярных точках города. Нарушителей ждет штраф от 50 до 300 евро.
Жителей города, владельцев недвижимости в нем, а также студентов и рабочих, работающих в городе и его пригородах, новая схема не коснется. Не придется платить детям до 14 лет, людям со специальными потребностями и посетителям города, останавливающимся в гостиницах или в частном жилье — они и так уже платят туристический налог, от одного до пяти евро за ночь. Освобождены от уплаты сбора и те, кто посещает только острова Венеции, в том числе Лидо и Мурано.
Пока никаких ограничений на количество выдаваемых в день QR-кодов нет.
Симоне Вентурини, начальник отдела туризма Венеции, признает, что схема, обошедшаяся городу в 3 млн евро, — не панацея, но прогнозирует, что она может помочь снизить число желающих посетить город в самые оживленные дни года. Во время этого пилотного проекта контролеры (на смене их будет 50-60 человек) будут относиться к приезжим со снисхождением, позволяя заплатить сбор прямо на входе и загрузить QR-код на телефон.
В специальном центре операторы будут следить за передвижениями туристов с помощью камер и их мобильных телефонов. Собранные таким образом данные помогут оценить эффективность схемы и откорректировать ее в случае необходимости.
Налоги для регулирования численности туристов придумали не в Венеции — например, Бутан, небольшое государство в Гималаях, взимает с визитеров 200 долларов в день, в мексиканском штате Кинтана-Роо сбор составляет почти 19 долларов. Но как правило эта сумма включается в стоимость туристической путевки или визовый сбор. Венеция станет первым городом, где с туристов будут взимать плату за въезд.
В 2019 году в Италии приняли закон, позволяющий вводить налог до 10 евро на посетителей, приезжающих в туристические центры на один день. Потом началась пандемия, и эти планы пришлось отложить.
Власти Венеции собирались ввести налог в прошлом году, но не успели довести до ума соответствующую систему. В итоге городской совет голосовал по этому вопросу в сентябре прошлого года, и в мэрии было очень шумно: противники налога размахивали плакатами и обвиняли мэра Луиджи Бруньяро в нанесении ущерба городу.
Член совета от оппозиционной левоцентристской Демократической партии Джузеппе Сакка назвал „позорным“ то, что Венеция становится первым в мире городом с платным входом. Правительственные чиновники также раскритиковали этот шаг. Даниэла Сантанке, министр туризма, заявила: „Я не согласна с использованием налогов для управления туризмом“.
Сакка называет новую схему „беспорядочной и запутанной“ и утверждает, что она осложнит жизнь горожан, и ее не удастся полностью реализовать. Вместо этого, по его мнению, Венеция должна предложить туристам пакеты услуг, включая транспорт и билеты в музеи, цены на которые должны зависеть от сезона и количества посетителей.
Сакка считает, что новый сбор — это схема выкачивания денег и способ добиться от ЮНЕСКО, чтобы организация не включала Венецию в список объектов, находящихся под угрозой исчезновения (в прошлом году ЮНЕСКО голосовала против этого, но заявила, что в деле сохранения города необходим „дальнейший прогресс“).
Однако в ноябре финансовый директор Венеции Микеле Зуин заявил, что по оценкам финансистов, новый сбор принесет городу 700 тысяч евро — то есть в три с лишним раза меньше, чем было потрачено на его введение.
Мнения горожан тоже разделились. Клаудио Вернье, президент ассоциации Пьяцца Сан-Марко, местной группы по защите наследия, считает, что налог — это хорошо, но его надо увеличить до 10 евро, а полученные средства направить на реставрацию и восстановление культурных памятников.
Но Джованни Леоне, президент венецианской ассоциации торговцев и ремесленников, считает туристический налог неэффективным. Вместо этого, считает он, городской совет должен ввести ограничения на сдачу жилья в аренду: в отелях, пансионатах и съемном жилье в историческом центре Венеции может разместиться 50 тысяч туристов — больше, чем число жителей в городе.
По его мнению, мэру города следовало бы воспользоваться принятым в 2022 году в Италии законом, позволяющим Венеции ограничивать число сдаваемых в аренду квартир и регулировать число туристов таким способом.
Как другие города борются с туристами
Проблемы с наплывом туристов испытывает не только Венеция: с 1 апреля власти Барселоны увеличили туристический налог, Флоренция рассматривает возможность введения ограничений для посетителей, а в Амстердаме приняты новые меры, призванные уменьшить число желающих устроить „мальчишник“ в городе.
В Барселоне кроме того власти убрали из карт и приложений целый автобусный маршрут, чтобы усложнить жизнь туристам, немало обрадовав жителей целого района.
В Нью-Йорке власти сильно ограничили деятельность приложения для краткосрочной аренды Airbnb, чтобы снизить стоимость аренды и увеличить предложение на рынке жилья, а в Японии билеты на знаменитые скоростные поезда для туристов подорожали на 70%.
В 2021 году Венеция уже запретила большим круизным судам, с которых ежедневно сходят тысячи туристов, швартоваться в городе и перенаправила их в более отдаленный промышленный порт.