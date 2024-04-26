Знаменитая ветряная мельница на кабаре „Мулен Руж“ в Париже потеряла лопасти

Французская полиция сообщила, что в результате инцидента никто не пострадал, а экстренные службы уточнили, что целостности структуры ничего не угрожает.

В соцсетях появились фотографии, на которых видно, что лопасти лежат на мостовой, при этом они немного пострадали при падении. Обрушились также первые три буквы надписи в названии кабаре „Moulin Rouge“.

AFP сообщает со ссылкой на французских чиновников, что ночь на четверг в Париже не была особенно ветренной. При этом собеседники журналистов агентства говорят, что инженеры еженедельно проверяют механизм крутящейся мельницы — и при последней инспекции никаких проблем не заметили.

По словам директора кабаре Жан-Виктора Клерико, нет никаких признаков того, что инцидент был связан с чьим-то злым умыслом, и его причиной, „очевидно, была техническая проблема“.

Последний раз серьезный инцидент в „Мулен Руж“ произошел в 1915 году: тогда кабаре, находившееся в этом же месте, полностью сгорело.

Оно было впервые открыто в 1889 году, заведение расположено в районе Пигаль у подножья холма Монмартр на севере Парижа.

Кабаре стало одним из центров ночной жизни Парижа и считается местом рождения танца канкан.

В „Мулен Руж“ часто приходил французский художник Анри де Тулуз-Лотрек, его работы демонстрировались в стенах кабаре, и он же был автором знаменитой афиши заведения.

6 октября этого года кабаре отметит свой 135-й день рождения.