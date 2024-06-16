RusDelfi в Латвии | Не только Старый город! Чем необычным заняться и куда сходить во время отдыха в Риге

Если вам захочется уйти чуть подальше от суеты в самом сердце города, то можно отправиться в Агенскалнс. Этот район можно назвать рижским Каламая - он находится в центре, состоит, в основном, из деревянных домиков и пользуется бешеной популярностью среди жителей города. В этом районе довольно тихо, поэтому там приятно гулять и наслаждаться архитектурой, рассматривая сохранившиеся с 19 века деревянные дома.

В музее также есть функциональное пространство на первом этаже, где находятся кафе и книжный магазин, плюс терраса на крыше. В отличие от выставочного пространства, вход туда свободный.

Арт-центр Zuzeum располагается в здании бывшего пробкового завода. Музей является домом для крупнейшей в мире частной коллекцией латышского искусства, включающей более 30 000 предметов. Изначально развитие коллекции было сосредоточено на латвийском искусстве. Со временем приобретение международного современного искусства стало основным средством расширения коллекции.

Арт-центр Zuzeum – это место, где зрители могут увидеть современное латвийское и международное современное искусство. Он был основан в 2020 году коллекционером искусства и филантропом Янисом Зузансом. Его коллекция является самой крупной частной коллекцией латвийского искусства в мире.

В музее можно посмотреть ожившие полотна таких художников, как Густав Климт, Иероним Босх, представителей модернизма и японского искусства. При музее находится также стильно обставленный кафе-бар.

Картины художников оживают с помощью цифровой анимации и проектируются на стены, пол и потолок помещения в сопровождении захватывающей музыки, а зритель как бы оказывается внутри всего этого действия и может насладиться захватывающими картинами, а также узнать больше о самих художниках. И красиво, и полезно для общего развития.

Для любителей искусства разных возрастов идеально подойдет Digital Art House. В этом иммерсивном выставочном пространстве можно практически в буквальном смысле с головой погрузиться в творчество гениальных художников.

Многие бывали на Центральном рынке в Риге, но это не единственный рынок, заслуживающий внимания. Совсем недавно после реновации открылся также рынок в районе Агенскалнс. В здании из красного кирпича можно не только закупиться едой и цветами, но и приятно провести время за стаканом пива или бокалом вина, отведать латвийского крафтового мороженого, поесть пиццы или попробовать грузинскую кухню. Хрустальные люстры и высокие потолки создают богемную атмосферу.

Адрес рынка: Nometņu iela 64

Ola Foundation

Другой рижский район, куда можно сбежать, - Кипсала. В центре района среди вековых лип и дубов построено необычной здание - Ola Foundation. Трехэтажное здание из бетона и стекла представляет собой квинтэссенцию идей латвийского архитектора и бизнесмена Улдиса Пиленса.

В переводе с латвийского ola означает „яйцо“. Так, и здание сверху выглядит, как яйцо в разрезе. Каждый элемент здания имеет функциональное и символическое значение. Внутри же находится экспозиция современного искусства, а также безупречно обставленные помещения, где можно просто ходить и наслаждаться интерьером.

В самом здании также часто проводятся различные мероприятия и концерты. При Ola Foundation есть также дизайн-отель, который поражает своим стильным интерьером. Цены, правда, „кусаются“ - одна ночь посреди роскошного убранства стоит 280 евро.

Адрес: Ogļu iela 12a

Музей декоративного искусства и дизайна

Музей декоративного искусства и дизайна раскрывает яркую и значительную страницу культурной истории Латвии и дает представление как об отдельных художниках и их творчестве, так и о доминирующих стилях и направлениях в искусстве c конца XIX века до наших дней.

Экспозиция музея размещена в бывшем здании церкви Св. Георгия, которая является одним из старейших сохранившихся каменных зданий в Риге. Его белые доломитовые стены насчитывают восемь веков истории.