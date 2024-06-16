RusDelfi в Латвии | Не только Старый город! Чем необычным заняться и куда сходить во время отдыха в Риге
Давайте начистоту - Старый город Риги большинство жителей Эстонии знают едва ли не также хорошо, как и Старый город Таллинна. Если вы пресытились экскурсиями по средневековым достопримечательностям, но хотите выполнить культурную программу, то вот шесть мест в центре Риги - от необычных музеев до интересных районов, где явно были еще не все гости города.
Digital Art House
Для любителей искусства разных возрастов идеально подойдет Digital Art House. В этом иммерсивном выставочном пространстве можно практически в буквальном смысле с головой погрузиться в творчество гениальных художников.
Картины художников оживают с помощью цифровой анимации и проектируются на стены, пол и потолок помещения в сопровождении захватывающей музыки, а зритель как бы оказывается внутри всего этого действия и может насладиться захватывающими картинами, а также узнать больше о самих художниках. И красиво, и полезно для общего развития.
В музее можно посмотреть ожившие полотна таких художников, как Густав Климт, Иероним Босх, представителей модернизма и японского искусства. При музее находится также стильно обставленный кафе-бар.
Адрес: Skolas 2
Zuzeum
Арт-центр Zuzeum – это место, где зрители могут увидеть современное латвийское и международное современное искусство. Он был основан в 2020 году коллекционером искусства и филантропом Янисом Зузансом. Его коллекция является самой крупной частной коллекцией латвийского искусства в мире.
Арт-центр Zuzeum располагается в здании бывшего пробкового завода. Музей является домом для крупнейшей в мире частной коллекцией латышского искусства, включающей более 30 000 предметов. Изначально развитие коллекции было сосредоточено на латвийском искусстве. Со временем приобретение международного современного искусства стало основным средством расширения коллекции.
В музее также есть функциональное пространство на первом этаже, где находятся кафе и книжный магазин, плюс терраса на крыше. В отличие от выставочного пространства, вход туда свободный.
Адрес: Lāčplēša iela 101
Агенскалнс
Если вам захочется уйти чуть подальше от суеты в самом сердце города, то можно отправиться в Агенскалнс. Этот район можно назвать рижским Каламая - он находится в центре, состоит, в основном, из деревянных домиков и пользуется бешеной популярностью среди жителей города. В этом районе довольно тихо, поэтому там приятно гулять и наслаждаться архитектурой, рассматривая сохранившиеся с 19 века деревянные дома.
Многие бывали на Центральном рынке в Риге, но это не единственный рынок, заслуживающий внимания. Совсем недавно после реновации открылся также рынок в районе Агенскалнс. В здании из красного кирпича можно не только закупиться едой и цветами, но и приятно провести время за стаканом пива или бокалом вина, отведать латвийского крафтового мороженого, поесть пиццы или попробовать грузинскую кухню. Хрустальные люстры и высокие потолки создают богемную атмосферу.
Адрес рынка: Nometņu iela 64
Ola Foundation
Другой рижский район, куда можно сбежать, - Кипсала. В центре района среди вековых лип и дубов построено необычной здание - Ola Foundation. Трехэтажное здание из бетона и стекла представляет собой квинтэссенцию идей латвийского архитектора и бизнесмена Улдиса Пиленса.
В переводе с латвийского ola означает „яйцо“. Так, и здание сверху выглядит, как яйцо в разрезе. Каждый элемент здания имеет функциональное и символическое значение. Внутри же находится экспозиция современного искусства, а также безупречно обставленные помещения, где можно просто ходить и наслаждаться интерьером.
В самом здании также часто проводятся различные мероприятия и концерты. При Ola Foundation есть также дизайн-отель, который поражает своим стильным интерьером. Цены, правда, „кусаются“ - одна ночь посреди роскошного убранства стоит 280 евро.
Адрес: Ogļu iela 12a
Музей декоративного искусства и дизайна
Музей декоративного искусства и дизайна раскрывает яркую и значительную страницу культурной истории Латвии и дает представление как об отдельных художниках и их творчестве, так и о доминирующих стилях и направлениях в искусстве c конца XIX века до наших дней.
Экспозиция музея размещена в бывшем здании церкви Св. Георгия, которая является одним из старейших сохранившихся каменных зданий в Риге. Его белые доломитовые стены насчитывают восемь веков истории.
В Музее декоративного искусства и дизайна хранятся в основном работы латвийских художников, среди которых есть много интересных экспонатов. На первом этаже музея экспозиции меняются. В начале года там была выставка, представлявшая творчество латвийских ювелиров, а сейчас - выставка, посвященная азербайджанским коврам.
Адрес: Skārņu iela 10/20
Ар-нуво
Другой район Риги, где будет приятно погулять в любое время года, - район ар-нуво, расположенный на улицах Элизабетес и Альберта. В Риге в свое время был распространен стиль ар-нуво, который также называют модерном и югендстилем. Местный стиль архитектуры даже получил свое название - рижский модерн.
В этом районе полно зданий, подобных которым в Таллинне, к сожалению, не увидишь. Большинство из этих искусных памятников архитектуры были построены в 1904–1914 годах. Пока разглядываешь все замысловатые детали на зданиях, можно шею свернуть, но зато как красиво!
По адресу улица Альберта, 12 также расположен Рижский музей модерна. Большая расписная спиральная лестница внутри здания просто создана для того, чтобы делать на ней фотографии, а в самом музее можно тщательнее ознакомиться с интерьерами ушедшей эпохи и искусством ар-нуво.
Где перекусить?
Вот пара-тройка мест, где можно вкусно и стильно утолить голод и жажду!
Бар Herbary на крыше Galleria Riga, похожий на парник, с открытой террасой, замечательным видом на крыши города, вкусным меню и коктейлями.
Кафе Kūkotava с широким выбором различных салатов на развес, выпечки, тортов и пирожных на любой вкус, с милыми столиками на улице, где приятно сидеть на солнце.
Пекарня Mīkla со свежей выпечкой и вкусным кофе, где можно уютно провести время, слушая щебет попугайчиков.
Поездку в Ригу организовал Tallink Hotel Riga.