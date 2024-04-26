Более 40 жалоб с начала марта: Департамент предупреждает о проблемах в известной туристической компании

В случае, если пакетный отдых отменен, туроператор обязан вернуть уплаченные потребителями деньги незамедлительно, но не позднее чем через 14 дней. Все жалобы на Kon Tiki Reisid OÜ сводятся к одному: туроператор не вернул деньги за отмененные поездки, а также не вернул потребителям компенсацию, обещанную им же.

Туроператор многим пассажирам уже вернул уплаченные ими деньги за путешествие. Однако в TTJA продолжают поступать новые жалобы, в том числе от пассажиров, ожидающих возврата денег за отмененную в марте поездку. На сегодняшний день на рассмотрении находятся 18 жалоб.

Департамент также открыл надзорное делопроизводство в отношении Kon Tiki Reisid OÜ, чтобы оценить способность компании выполнять свои обязательства. В настоящее время Департамент находится в ожидании части данных, и дать окончательную оценку пока невозможно. Департамент рекомендует всем взвешивать потенциальные риски, прежде чем покупать туры у Kon Tiki Reisid OÜ.

Кроме того, TTJA призывает всех путешественников, чей пакетный отдых был отменен и кто ожидает возмещения своих расходов, обратиться в TTJA с жалобой. К жалобе должны быть приложены документы, подтверждающие покупку и оплату поездки, а также переписка, касающаяся отмены и возврата стоимости поездки, а также возможных компенсаций и других договоренностей.

TTJA имеет право информировать общественность с целью предотвращения риска, сообщать о предполагаемых рисках, опасности или нарушения порядка, чтобы потребители могли принимать обоснованные и взвешенные решения о покупке.