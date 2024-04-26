В каких странах безопасно гулять по ночам? В рейтинге есть и Эстония

По словам организаторов, исследование показывает субъективное чувство безопасности, которое испытывают люди, когда идут в одиночестве ночью в различных странах. Если значение равно 0, это означает, что оно воспринимается как очень низкое, а если значение равно 100, это означает, что оно воспринимается как очень высокое.

С точки зрения воспринимаемой безопасности, пятью ведущими странами стали Хорватия, Словения, Исландия, Эстония и Чехия. Хорватия лидирует с заметным уровнем безопасности 75,21, за ней следует Словения с уровнем 74,38. Исландия заняла третье место с 71,83, в то время как Эстония и Чешская Республика вошли в пятерку лучших с показателями 69,46 и 68,91 соответственно. Эти рейтинги подчеркивают сильное чувство безопасности, ощущаемое в этих странах.

И наоборот, Франция находится в нижней части списка с уровнем безопасности 35,28, за ней следует Бельгия с 40,88. Беларусь заняла третье место снизу с коэффициентом 41,05, а Соединенное Королевство и Швеция финишировали в пятерке с показателями 42,26 и 43,4 соответственно.

Франция, Великобритания и Швеция, известные своим экономическим процветанием и стабильным социально-политическим климатом, сообщают о более низкой воспринимаемой безопасности. Это, по словам исследователей, может указывать на разрыв между реальным и предполагаемым уровнем безопасности или отражать более глубокие социальные проблемы, влияющие на общественную безопасность.

«Хотя, по-видимому, существует региональная тенденция, когда люди на Балканах и в Балтийском регионе чувствуют себя в большей безопасности, чем в Западной и Восточной Европе, данные показывают, что ВВП не имеет сильной корреляции с предполагаемой безопасностью. Это подчеркивает сложность восприятия безопасности, на которую влияют различные факторы, выходящие за рамки экономических условий. Важно признать, что эти результаты предлагают широкий обзор и могут варьироваться на местном уровне в разных городах, районах и демографических группах», — указывается в исследовании.