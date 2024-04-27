Обанкротился популярный эстонский ресторан, отмеченный гидом "Мишлен“

В конце января этого года ресторан SMAK, расположенный на улице Лоотси в Таллинне, сообщил в социальных сетях, что приостанавливает свою деятельность: „Иногда нужно воспользоваться моментом и остановиться, чтобы зарядиться энергией и сосредоточиться на новом фокусе“.

Хотя дополнительная информация пока не разглашается, из решения Харьюского уездного суда следует, что 28 февраля компания DRKIF OÜ, управлявшая рестораном, была признана банкротом.

Согласно отчету, подготовленному Калевом Мяги, который занимается банкротством компании, сумма обязательств должника первоначально составляла около 393 000 евро, а оценочная стоимость активов DRKIF - около 36 000 евро. „На данный момент должник является неплатежеспособным“, - констатировал Харьюский уездный суд в постановлении суда.

На момент закрытия компания-владелец SMAK имела налоговую задолженность перед государством в размере 84 314,55 евро.

Топ-шеф Дмитрий Рооз и его жена Ольга совместно владели 50-процентной долей в компании-владельце SMAK. Другая половина ресторана принадлежала Карлу-Индреку Филипповичу.

SMAK был отмечен гидом Michelin два года назад. Хотя у ресторана не было звезды, SMAK был внесен в перечень лучших ресторанов.