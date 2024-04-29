ТОП-3 направления, чтобы ощутить атмосферу начала лета и подзарядить батарейки

Теплые дни начинаются на юге Турции в конце марта, и к маю уже можно купаться в море. До этого отдых в отеле с подогреваемым бассейном поможет туристам восстановиться и погрузиться в атмосферу лета, гуляя по зеленым аллеям. Атмосфера турецких городов весной отличается от летней. Путешественники могут почувствовать ритм этих мест, пока они еще не заполнились туристами.

Стоимость и график рейсов: Туры на Крит из Риги начинаются в конце апреля, цена за 7 дней на солнце начинается от 500 евро на человека при путешествии вдвоем.

"Крит - одно из самых популярных направлений среди путешественников из стран Балтии благодаря европейским стандартам обслуживания и гостеприимства. Спрос на туры на Крит остается стабильно высоким на протяжении многих лет на латвийском рынке, занимая второе место сред лучших направлений на летний сезон", - комментирует Рихардс Пугулис-Фогельс, менеджер по продажам и развитию в Join UP! Baltic.

Весна - замечательное время для изучения цветущих островов Средиземноморья, и Крит один из самых захватывающих. Весной Крит просыпается на фоне пышного цветения диких цветов, пышных оливковых рощ и приглашающих пляжей, обволакиваемых мягким средиземноморским ветром. Будучи крупнейшим островом в Греции и древним центром европейской цивилизации, он гордится богатой историей и культурой, с многочисленными древними памятниками, мифами и легендами.

Join UP! Baltic предлагает топ-три очаровательных направлений, где атмосфера лета оживает весной. Если вы мечтаете о солнце, лазурных водах и древних чудесах, рассмотрите возможность отправиться в путешествие на Крит , в Турцию или Египет .

Весной путешественники могут ощущать преимущества от более низких цен, широкого выбора отелей, менее переполненных туристическими мест и красот природы в ее лучшем проявлении во время цветения.

Этот сезон также предоставляет отличную возможность посетить известные туристические места, такие как террасы Памуккале и уникальные пейзажи Каппадокии, где воздушные шары плавно парят в небе. Весна - идеальное время для исследования этого волшебного региона, с комфортными температурами для прогулок по долинам, усыпанным полевыми цветами, и открытия скрытых подземных городов, высеченных в мягком вулканическом камне.

Теплая, но не слишком жаркая погода прекрасно подходит для наслаждения богатыми мясными блюдами или сладостями. Кроме того, туроператор предлагает "Набор Впечатлений", который позволяет наслаждаться направлением за пределами классического экскурсионного пакета. Например, набор экскурсий включает в себя кулинарные впечатления, посещение самых "инстаграмных" мест, наблюдение за звездами и т. д.

Стоимость и график полетов: Рейсы в Турцию, в Анталию из Риги начинаются в конце апреля, цены на неделю на солнце начинаются примерно от 400-600 евро на человека при путешествии вдвоем.

Средние температуры: около 20ºC.

3. Египет - лето круглый год

Весной, в месяцы апрель и май, Египет выделяется среди самых популярных направлений, предлагаемых в это время года, и дарит возможность наслаждаться дневным теплом. Это время, когда можно погрузиться в море, загореть и насладиться настоящей летней погодой.

Египет знаменит своей развитой туристической индустрией, доступными ценами и гарантированным летом всего в 5 часах прямого полета.

Это комбинация факторов, по которым Египет является одним из самых популярных туристических направлений. Весна - отличное время для экскурсий, включая плавание по Нилу, посещение пирамид или восхождение на гору Синай.

Как новинка для стран Балтии, поездки в Египет, в Шарм-эль-Шейх, с Join UP! Baltic также возможны в летний сезон. Поэтому, при планировании путешествий в этом году, мы призываем попробовать Египет также как весенне-летний курорт. Помните, что самая жаркая погода приходится на июль; таким образом, июль-август будут наилучшим временем для путешествий для тех, кто любит манго, так как это великолепный сезон для этого вкусного фрукта.

Стоимость и расписание полетов: Туры в египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада из Риги доступны несколько раз в неделю, и цены на 7 дней на солнце начинаются примерно от 300-400 евро на человека при путешествии вдвоем.

Средние температуры: около 25-30ºC.