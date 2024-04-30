В cтоличном районе Хааберсти появилась новая достопримечательность

По словам заместителя старейшины района Хааберсти Юлии Прокопчук, установка стала подарком управы к празднованию 50-летия Вяйке-Ыйсмяэ. „Я предполагаю, что эта инсталляция станет одним из самых любимых и фотографируемых объектов нашего района“, - описала новую установку заместитель старейшины района Хааберсти. „Инсталляция может стать еще одной причиной прийти с семьей прогуляться и, возможно, сделать фотографии,“ - пригласила Прокопчук.

Новая фотозона расположена на зеленой зоне недалеко от главного входа в Таллиннский зоопарк. Рядом находится остановка общественного транспорта, велодорожка и парковка, так что каждый желающий может легко добраться, выбрав подходящий для себя способ. Инсталляция в Хааберсти имеет длину 10,64 метра, высоту 1,96 метра и ширину 1,48 метра. Инсталляция изготовлена по заказу управы района Хааберсти фирмой Volume Design OÜ. Общая стоимость объекта составила 17 533,03 евро