Новое меню шведского стола Tallink: аппетитное приглашение на самый приятный летний пикник на море(2)
В преддверии пикового туристического сезона Tallink Silja Line представила на борту круизных лайнеров новое меню шведского стола, которое порадует гурманов в весенне-летний сезон тематическими угощениями в стиле пикника. Новое меню сервируют до 15 апреля 2025 года в ресторанах Grande Buffet на судах линий Эстония–Швеция, Финляндия–Швеция и Эстония–Финляндия и в ресторанах The Delight Buffet на Shuttle-паромах линии Таллинн–Хельсинки.
В общей сложности в меню 124 блюда: от классики шведского стола, богатого ассортимента рыбы и морепродуктов до совершенно новых и интересных космополитических вкусовых сочетаний, таких как сэндвич-ролл по-азиатски, включая почти 30% подходящих для веганов блюд.
Новое меню шведского стола родилось как совместное творение кулинарных команд судов Silja Serenade, Silja Symphony и MyStar.
„Приступая к составлению нового меню, мы спросили наших гостей, какие блюда они хотели бы видеть на шведском столе во время морского путешествия, – рассказал Йоонас Маунула, креативный шеф-повар флота Tallink Group. – Здорово, что выбранные гостями блюда есть в нашем новом буфетном меню, например, в расширенном выборе морепродуктов. По сравнению с предыдущим меню теперь мы предлагаем больше тёплых веганских блюд, в том числе свекольную лазанью. В мясном ассортименте есть весьма популярные блюда, такие как куриные шашлычки с соусом из манго, тартар из говядины, салат из ветчины с мускусной дыней, острая курица с персиком и вителло тоннато“.
„Радовать наших гостей – основная цель всего, что мы делаем, поэтому мы стремимся улучшать условия круизов, предлагая пассажирам их любимые блюда и добавляя в меню новые интересные вкусовые сочетания“, – пояснил Маунула.
„В фокусе меню – вкусные и тщательно отобранные ингредиенты из региона Балтийского моря: сыры готовят в Эстонии, Финляндии и Швеции, а любимую многими селёдку и салаку доставляют из маленькой деревни Рёёля на юго-западе Финляндии. Для нас важно, чтобы продукты для кухни на борту были высокого качества и сертифицированы по стандартам MSC. Так мы поддерживаем природную популяцию и экологичный рыбный промысел местных мелких производителей“, – объяснил шеф-повар Маунула.
Меню шведского стола с четырьмя тематическими разделами сезонных блюд обновляется раз в год и сервируется в ресторане Grande Buffet на борту круизных лайнеров компании. Летний сезон откроется с добавлением нового тематического раздела в стиле летнего пикника, где до 6 августа 2024 года будет представлен прекрасный выбор популярных блюд для пикника и свежих вкусных летних закусок.
„Весна и лето — прекрасное время для пикника после затяжной скандинавской зимы. Я люблю ходить на рыбалку и обычно беру с собой сытный перекус. Такой едой легко подкрепиться где угодно, даже на маленькой рыбацкой лодке“, – поделился автор тематического меню для пикника, шеф-повар Silja Serenade Сами Лейно.
„Вместе с творческой командой мы составили идеальную подборку вкусных закусок, которые удобно есть руками и которые в особенном почёте у детей. Мои личные фавориты – фрикадельки барбекю, мини-хот-доги и клубничный салат. Вариантов комбинаций очень много: тут и разные салаты, жареная кукуруза, куриные ножки, хумус и, конечно, маффины для сладкоежек“, – уточнил Лейно.
„Меню шведского стола не теряет своей популярности и богатства ассортимента, и мы надеемся, что наши гости хорошо его примут – салаты и тёплые вегетарианские блюда, мясо и рыбу, жаркое, сыры и десерты. Так много интересного есть на пробу. Приглашаю наших гостей на борт, где их уже ждёт самый приятный пикник лета“, — сказал Йоонас Маунула.