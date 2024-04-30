Новое меню шведского стола Tallink: аппетитное приглашение на самый приятный летний пикник на море

В общей сложности в меню 124 блюда: от классики шведского стола, богатого ассортимента рыбы и морепродуктов до совершенно новых и интересных космополитических вкусовых сочетаний, таких как сэндвич-ролл по-азиатски, включая почти 30% подходящих для веганов блюд.

Новое меню шведского стола родилось как совместное творение кулинарных команд судов Silja Serenade, Silja Symphony и MyStar.

„Приступая к составлению нового меню, мы спросили наших гостей, какие блюда они хотели бы видеть на шведском столе во время морского путешествия, – рассказал Йоонас Маунула, креативный шеф-повар флота Tallink Group. – Здорово, что выбранные гостями блюда есть в нашем новом буфетном меню, например, в расширенном выборе морепродуктов. По сравнению с предыдущим меню теперь мы предлагаем больше тёплых веганских блюд, в том числе свекольную лазанью. В мясном ассортименте есть весьма популярные блюда, такие как куриные шашлычки с соусом из манго, тартар из говядины, салат из ветчины с мускусной дыней, острая курица с персиком и вителло тоннато“.

„Радовать наших гостей – основная цель всего, что мы делаем, поэтому мы стремимся улучшать условия круизов, предлагая пассажирам их любимые блюда и добавляя в меню новые интересные вкусовые сочетания“, – пояснил Маунула.

„В фокусе меню – вкусные и тщательно отобранные ингредиенты из региона Балтийского моря: сыры готовят в Эстонии, Финляндии и Швеции, а любимую многими селёдку и салаку доставляют из маленькой деревни Рёёля на юго-западе Финляндии. Для нас важно, чтобы продукты для кухни на борту были высокого качества и сертифицированы по стандартам MSC. Так мы поддерживаем природную популяцию и экологичный рыбный промысел местных мелких производителей“, – объяснил шеф-повар Маунула.‎