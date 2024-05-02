Открыл Google Maps — сделал себе хуже? Как рождаются "топографические идиоты"

Оказывается, способность ориентироваться на местности отличается от сна — действительно, есть люди, у которых возникают проблемы с пониманием и определением своего местоположения и того, в каком направлении им следует идти. Ученые считают, что людей можно разделить на две группы: те, кто точно знает, где они находятся и как добраться туда, куда им нужно, и те, кто с трудом ориентируется на местности.

Один из способов, которым ученые измеряют способность к навигации, заключается в том, что людей просят указать на невидимое место или, что еще сложнее, представить, что они находятся в другом месте, и указать в направлении третьего места. Сразу же становится очевидным, что у некоторых людей это получается лучше, чем у других, пишет Scientific American.

"Люди никогда не бывают идеальными, но есть те, кто ошибается в градусах [направления] на одну цифру, что невероятно точно", — говорит Нора Ньюкомб, когнитивный психолог из Университета Темпл, изучающая навигационные способности людей. А другие, когда их спрашивают о направлении, кажется, указывают куда-то просто на удачу: "Они буквально понятия не имеют, где что находится".

В исследовании, соавтором которого является Ньюкомб, ученые изучили, как дети учатся ориентироваться в пространстве и как эти навыки развиваются с годами. Они обнаружили, что у младенцев и детей младшего возраста наблюдаются ранние признаки пространственной памяти и навигационных способностей, включая использование приблизительной метрической информации для определения своего местоположения в пространстве, и что эти способности улучшаются с годами.