Ryanair предупреждает: электронные посадочные билеты не принимаются по трем направлениям

Авиакомпания Ryanair предупреждает своих пассажиров, что их электронные посадочные билеты принимаются не во всех странах. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, авикомпания советует заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать бумажный посадочный талон на свой рейс, пишет Ladbible.