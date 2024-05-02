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02.05.2024, 12:29

Ryanair предупреждает: электронные посадочные билеты не принимаются по трем направлениям

 
ФОТО: rafapress | Shutterstock

Авиакомпания Ryanair предупреждает своих пассажиров, что их электронные посадочные билеты принимаются не во всех странах. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, авикомпания советует заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать бумажный посадочный талон на свой рейс, пишет Ladbible.

На сайте авиакомпании указано: „Мы принимаем электронные посадочные билеты на рейсы из большинства аэропортов нашей сети. Однако, к сожалению, некоторые аэропорты пока не могут их принять“.

Это касается аэропортов Турции, Марокко и международного аэропорта Тираны в Албании.

Авиакомпания сообщает, что „клиенты, путешествующие из этих аэропортов, должны зарегистрироваться онлайн и распечатать бумажный посадочный талон на свой рейс(ы)“.

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