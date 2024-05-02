02.05.2024, 12:29
Ryanair предупреждает: электронные посадочные билеты не принимаются по трем направлениям
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На сайте авиакомпании указано: „Мы принимаем электронные посадочные билеты на рейсы из большинства аэропортов нашей сети. Однако, к сожалению, некоторые аэропорты пока не могут их принять“.
Это касается аэропортов Турции, Марокко и международного аэропорта Тираны в Албании.
Авиакомпания сообщает, что „клиенты, путешествующие из этих аэропортов, должны зарегистрироваться онлайн и распечатать бумажный посадочный талон на свой рейс(ы)“.