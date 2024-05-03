Из Европы в Африку планируют запустить поезда(9)
В Испании собираются возобновить проект строительства подземного тоннеля, который соединит Европу с Марокко. Если все пройдет успешно, путешествовать с одного континента на другой станет быстрее и экологичнее, пишет портал 34travel.me.
Сейчас до Марокко нужно ехать девять часов с переправой на пароме. Если тоннель под Гибралтарским проливом все-таки смогут построить, из Европы в Африку (и наоборот) добраться на поезде можно будет за пять с половиной часов. Проложить тоннель хотят между Пунта-Паломой в Тарифе и Малатабой в Танжерском заливе. Это приблизительно 39 километров (28 из них пройдет под водой, еще 11 – под землей).
Реализовать проект хотят к Чемпионату мира по футболу в 2030 году, который совместно проводят Испания, Марокко и Португалия.
Идея построить тоннель между материками появилась еще в 1979 году. Но реализовать проект было проблематично из-за погодных условий (в Гибралтарском проливе регулярные ветра, быстрое течение) и высокой стоимости. Спустя 45 лет, после улучшения дипломатических отношений между Испанией и Марокко, к идее все-таки вернулись. Инициативу согласились поддержать Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, арабские фонды и Африканский банк развития.