Из Европы в Африку планируют запустить поезда

Сейчас до Марокко нужно ехать девять часов с переправой на пароме. Если тоннель под Гибралтарским проливом все-таки смогут построить, из Европы в Африку (и наоборот) добраться на поезде можно будет за пять с половиной часов. Проложить тоннель хотят между Пунта-Паломой в Тарифе и Малатабой в Танжерском заливе. Это приблизительно 39 километров (28 из них пройдет под водой, еще 11 – под землей).