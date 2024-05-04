Создатель популярной группы в Фейсбуке и путешественница с 19-летним стажем рассказывает, как спланировать путешествие мечты и уложиться в имеющийся бюджет(8)
Свою группу „Эсто Туристо – Клуб путешественников из Эстонии“ Екатерина Пиунова создала в 2015 году с целью обмена полезной информацией о всевозможных вояжах, а главное – о том, как спланировать поездку, чтобы за нее не пришлось переплачивать. Основными правилами планирования Екатерина делится с читателями „МК-Эстонии“.
За 9 лет группа Екатерины в Фейсбуке стала мегапопулярной и сейчас насчитывает 53 000 участников. Екатерина также разработала свой уникальный курс, на котором рассказывает, как легко планирует свои поездки, тратя при этом минимум средств.
Никто повторить не смог
– Как к вам пришла идея обучать людей планировать путешествия?
– Я начала самостоятельно путешествовать в 18 лет, т. е. 19 лет назад. Мне пришла идея создать группу, когда я поняла, что в Эстонии нет русскоязычной площадки для обмена информацией, полезными наводками, обсуждения возможных проблем. На тот момент был только портал trip.ee, но там все на эстонском.
Я тогда много времени проводила на российском портале для путешественников, но там местная специфика. Визовые вопросы, покупка билетов – в Москве и Таллинне эти реалии сильно отличаются.
Поэтому я решила, что было бы классно создать такую площадку в Эстонии именно с практической целью. Так она девять лет и выполняет свою функцию.
– Последователи и конкуренты у вас появились?
– Удивительно, но нет. Были попытки, но ничего не вышло. Появилось много групп турагентов, где они выставляют свои предложения. Но на самом деле это тоже была моя идея.
Когда я преподавала СММ в школе MOST, ко мне за консультацией обратилась владелица турбюро, которой я посоветовала сделать группу для продвижения туров фирмы. Она первой создала такую группу, а затем их стало великое множество. Но именно „Эсто Туристо“ никто не повторил.
– Вы читаете отзывы людей в „Эсто Туристо“?
– Да, я провожу там много времени. Все читаю. Но на некоторые вопросы, на которые я раньше отвечала, сейчас уже не отвечаю. Многие ответы, в том числе мои, на вопросы в духе „где найти дешевые билеты“ можно получить, написав вопрос в поиск.
– Сколько стран вы посетили?
– Больше сорока. Но мне кажется, подсчет очень условный. Есть страны, где я была 10 раз. Есть такие, где была всего два дня и больше не планирую туда возвращаться. Иногда мои поездки длятся 3–4 дня, иногда и 2 недели.
По большому счету, надо считать количество поездок, а сколько их было всего – я не считаю.
В прошлом году было восемь, в этом году – примерно столько же. Но в прошлом году я ездила в те страны, где уже была. Когда только начинаешь путешествовать, список стран быстро пополняется, потом это уже становится сложнее.
– В 2021 году вы говорили, что путешествия уже не будут такими, как раньше…
– Да, честно говоря, я удивлена, как быстро все откатилось назад. Мне казалось, что ковид и ограничения сильнее повлияют на сферу путешествий. Хотя сама я до сих пор летаю в маске. Я и до ковида говорила, что есть проблема вентиляции аэропортов и самолетов. Если у человека есть билет на самолет, то он не полетит, только если лежит в больнице или при смерти. А так все заболевшие просто принимают жаропонижающее и летят.
После курса – готовое путешествие
– Как уложить путешествие в свой бюджет?
– Многое зависит от того, как человек умеет планировать. Кто-то на 5000 евро поедет в Турцию, а кто-то, как я, например, пять раз съездит куда-нибудь, и еще деньги останутся.
Поэтому я бы сказала, что тут вопрос – не в том, как накопить, а в том, как грамотно потратить.
– А в какую сумму вам обошлись восемь поездок в прошлом году?
– Меньше 10 000 евро. Причем я ездила как одна, так и с семьей или с ребенком. За 19 лет я прошла все этапы путешественника. Была бедным студентом, завязанным на учебу и на условное отсутствие денег. Была офисным работником с отпуском в 28 дней, когда меня спрашивали, как я успеваю столько путешествовать. Потом я стала работать уже без офисного графика – стало полегче планировать поездки. Затем у меня родился один ребенок, потом второй…
То есть я точно могу сказать, что при любых внешних условиях можно много путешествовать, если у вас есть такая потребность. У меня она есть, поэтому я буду путешествовать и при детях, и при работе, и при отсутствии денег.
– На своем курсе вы тоже объясняете людям, как планировать путешествие при разных внешних условиях?
– Нет. На курсе первое, что делают участники, рассказывают, какой у них уже есть опыт, а затем придумывают себе направление, куда хотят поехать. Все обучение – чисто практическое. На первой лекции участник придумывает себе направление. Например, „хочу поехать на Мальдивы“. И дальше начинается работа под этот запрос. Когда он хочет туда поехать? Например, с 25 октября на неделю. Дальше начинается поиск авиабилетов. Потом поиск отеля, затем транспорта. Таким образом складывается пазл. И в итоге, если все правильно сделано, у человека будет готовый план путешествия в любую точку мира. Условные ограничения могут быть только по бюджету и по установкам в вашей голове.
Я на каждом этапе консультирую участников. Например, мне говорят: „Я нашел билеты на Мальдивы с двумя пересадками за 700 евро. Я говорю: „Это плохой вариант, потому что туда можно долететь с одной пересадкой и за 500 евро. Посмотри вот эту и эту авиакомпанию“.
Я помогаю людям найти оптимальный вариант под их запрос. Этот курс – не о том, как отдохнуть за дешево, а о том, как за ту сумму, которую вы готовы потратить, получить максимум.
Если человек хочет, то у него будет готовое путешествие. Но часть людей „забивают“ где-то в середине курса, не делают домашнее задание или еще что-то.
Когда был первый курс, я очень переживала: ну как же так? Люди пришли, заплатили, и я знаю, как им помочь. Но если они ничего не делают сами, то как я помогу? Все люди взрослые, многие старше меня. Не буду же я с палкой над ними стоять.
На все вопросы я всегда готова ответить, но их надо задавать. Кто это делает, у тех все получается. Примерно половина участников не делает домашних заданий, но при этом я вижу, что они заходят и смотрят лекции.
Это продукт, который абсолютно точно был рожден спросом, а не предложением. У людей все время возникали одни и те же вопросы, ответить на которые одной фразой невозможно.
– Сколько потоков курса уже было?
– Я начала курс в 2018 году. И тогда запуски были каждый месяц. Потом были декрет, ковид, когда курсов я не проводила. Сейчас я делаю запуски примерно один раз в квартал.
– Кому курс не нужен? Вы говорили, что некоторым желающим участвовать он не требуется.
– Тем, кому уже понятен алгоритм планирования путешествия. Говоря условно, вы планируете поездку в Финляндию и в Новую Зеландию по одной и той же схеме, меняются только названия.
Я не продаю волшебных сайтов, на которых все в два раза дешевле. Это все – плод навыков поиска. Надо понимать, куда зайти и что сделать, чтобы найти лучший вариант. Вот тем людям, которые в этом разбираются, мне сказать нечего.
Но я вижу, что у многих, кто мало путешествует самостоятельно, даже нет понимания этой системы. Именно поэтому они приходят и спрашивают, где купить дешевые билеты. У меня есть ответ на этот вопрос, но в одном комментарии его не дать. Я вижу, что люди находятся вне контекста, не понимают, от чего зависят цены на авиабилеты, на отели и т. д. и на что можно рассчитывать исходя из своего бюджета.
Когда меня кто-то спрашивает, а нужен ли ему этот курс, я узнаю, куда за последний год ездил человек, сколько это примерно стоило, как было спланировано. Тогда сразу становится понятно, нужен ему курс или нет.
Кто-то спрашивает: „Я путешествую 10 раз в год, мне нужен курс?“ – „Нет“, – говорю.
А кто-то спрашивает: „Что такое единый билет?“ Такому человеку точно нужен курс. Обновив свой уровень знаний, вы обновите и свой уровень путешествий.
Главные правила выгодного планирования
– Назовите три основных принципа, как планировать путешествие.
– Надо все делать заранее. Это основополагающий момент. Я считаю, что планировать надо за девять месяцев. Если сейчас весна, то планировать поездку надо уже на зимние каникулы. Это позволяет иметь запас времени, чтобы найти лучшие варианты. Особенно в случае жилья.
Например, если сейчас искать жилье на май в Риме, то, конечно, оно будет, на улице вы не останетесь. Но вы увидите только последние оставшиеся варианты и точно не по самым бюджетным ценам. Все самое хорошее уже разобрано. Условно, отель, который я за девять месяцев бронирую за 100 евро, спустя два месяца уже может стоить 250. То же самое с билетами.
С другой стороны, например, у Rynair самые дешевые билеты бывают за полтора месяца до вылета. Но с точки зрения жилья это – очень короткий период, особенно в высокий сезон. То есть, возможно, стоит купить билеты подороже и пораньше. Нужно понимать приоритеты – чем пожертвовать, а на чем сэкономить.
Также нужно быть гибким в плане дат поездки и выбора жилья. Многие хотят только конкретный отель в конкретные даты. В таком случае надо быть готовым переплачивать.
Еще важно понимать контекст, т. е. что, где и сколько может стоить, о каких минимальных ценах может идти речь. Например, мы летали в Новую Зеландию за 700 евро. В абсолютных цифрах – это много. Но в относительных – это суперцена, т. к. обычная цена – это 1200 евро.
– Какие риски могут возникнуть, если планировать заранее? Люди же боятся, что рейс отменят или еще что-нибудь случится.
– Если есть страховка, то рисков почти никаких. В ковидный период, конечно, много отмен было. У меня восемь поездок отменилось, и я весь год провела в переписках и попытках вернуть свои деньги. Но тогда страховки не работали.
В тот период я советовала людям ездить с туроператорами, потому что они берут на себя ответственность за то, чтобы увезти вас и привезти обратно. Обычная авиакомпания просто скажет: извините, рейс отменен, деньги получите через два месяца.
В любом возрасте и без знания языков
– Как бы вы охарактеризовали эстонских путешественников?
– Они очень разные. Много людей, кто, скажем так, путешествует серьезно. Я проводила опрос, как люди планируют свои путешествия – заранее или в последний момент. Две трети ответили, что заранее.
– Каков возраст эстонского путешественника?
– Средний портрет человека, который состоит у нас в „Эсто Туристо“ – это женщина 25–45 лет. Очень многие люди начинают путешествовать, когда уже есть семья, дети, появляется больше денег для поездок.
Если человек в хорошей физической форме, то в любом возрасте можно путешествовать. В этом и есть смысл самостоятельного планирования. Вы планируете путешествие под себя и свои нужды.
Если сейчас я приезжаю в какой-то город и делаю по 20 000 шагов в день, то понятно, что в 70 лет у меня уже немножко другой план поездки будет.
В более пожилом возрасте, мне кажется, больше подходит морской круиз. Это – хорошая альтернатива для тех, кто любит „все включено“.
На моем курсе самому пожилому человеку – даме еще с первого моего потока в 2018 году – было около 70 лет. Она до сих пор следит за моими публикациями. Она прошла весь курс и спланировала свое путешествие.
Но средний возраст участников – 30–50 лет.
– Без знания языков можно путешествовать?
– Если вы кроме русского ничего не знаете, то могут быть проблемы. Я по-английски говорю, но не свободно. А в Китае, например, во многих местах люди даже не знают слова „инглиш“. Я поехала туда в 23 года. И это было очень сложно. Я проехала все запланированные места, но добираться из пункта А в пункт Б – это было какое-то выживание.
После этого я вывела для себя правило, что ехать в моноязычные страны, языка которых ты не знаешь, лучше не стоит. Например, в Китай, в Японию, в арабские страны лучше тогда ехать с группой, где кто-то владеет языком.
В европейских странах еще можно увидеть и понять знакомые слова. В Испанию, в Италию можно с Google-переводчиком поехать. Это не такая большая проблема.
– А те, кто в последний момент планирует – они всегда в проигрыше?
– Главный их плюс – это спонтанность. Если они готовы за нее переплачивать, то почему нет. Но с точки зрения оптимизации расходов – тут нет выгоды.
И еще советы эксперта
– Назовите какие-то ключевые сайты, где что искать.
– Тот же Booking.com дает очень много разных возможностей сэкономить. Главный вопрос – в том, чтобы люди в этом разобрались. Ведь большинство просто заходят, вводят запрос, видят цену и все, дальше не идут. Даже когда им скрин показываешь, как и где нажать, они не видят. Поэтому основной секрет не в волшебных сайтах, а в том, чтобы научиться это делать. Этому можно научиться и самостоятельно. А можно сделать все то, о чем я говорю на курсе. Это даст классный результат. Поможет сэкономить реальные деньги, улучшить качество вашего отдыха.
– Что еще полезного вы можете посоветовать тем, кто пока не участвовал в вашем курсе?
– Если мы говорим про оптимизацию путешествий, стоит искать непопулярные направления. Например, сейчас все туроператоры рассказывают, что они запускают прямые рейсы в Албанию. Но теперь туда лететь нет смысла, там уже дорого. Я советовала Албанию еще восемь лет назад. Тогда это была развивающаяся страна, там классные пляжи, природа. Было дешево. А сейчас туда уже все полетели, и соотношение цены и качества изменилось. И людей там теперь – огромное количество.
Сейчас я бы полетела, возможно, в Румынию. А также надо искать места, куда туроператоры не летают.
Я дважды была на Ситонии – это греческий полуостров. Там идеально. Туда не возят туристов, там нет крупных отелей, но там великолепные пляжи, на которых никого нет, вода +25 в июне. И по моим наводкам туда много людей съездили. В прошлом году мы с семьей туда летали, и общий бюджет на четверых у нас был примерно 2500 евро на 10 дней. При этом мы особо не экономили. Примерно такой у нас бюджет дляпутешествий в разные места.
– А где вы покупаете билеты?
– Я всегда советую покупать билеты только на сайтах авиакомпаний, не использовать никаких посредников типа kiwi. У посредников может быть дешевле, но в случае проблем гарантии, что вы получите свои деньги назад, нет. Поэтому один из главных принципов – покупать авиабилеты только у авиакомпаний.
А второй мой принцип – всегда надо делать страховку. Тем более что страховка по банковской карте сейчас ничего не стоит.
– А если бронировать отели, то посредники подходят?
– Тут надо понимать, кто дает больше гарантий. Если мы, например, бронируем жилье через airbnb, то тут проблемы скорее могут возникнуть с владельцем, который закроет дверь перед носом и не пустит вас. Аirbnb решает такие проблемы. Но что касается покупки авиабилетов, то я не встречала еще ни одного посредника, которому можно было бы полностью доверять. Гарантом тут является авиакомпания.
И таких деталей еще много, в которых тоже надо научиться разбираться, чтобы оптимально планировать свои путешествия.
Полезные сайты для планирования путешествия
www.bonusway.ee – сайт для возврата кэшбека.
www.reisitargalt.vm.ee – сайт МИДа Эстонии, где есть вся официальная информация о въезде в разные страны.
www.booking.com – сайт-агрегатор отелей.
www.airbnb.com – сайт-агрегатор квартир и апартаментов от частных лиц.
www.agoda.com-сайт-агрегатор отелей.
www.momondo.com – сайт-агрегатор авиакомпаний.
www.azair.eu – сайт-агрегатор авиакомпаний-лоукостеров.
www.rentalcars.com – сайт-агрегатор для аренды машин.
www.economycarrentals.com – сайт-агрегатор для аренды машин.
www.pogoda.turtella.ru – сайт с прогнозом погоды и архивом погоды по всем странам мира.
www.globalprice.info – сайт с ценами на продукты, топливо и т. д. в разных странах мира.
фото
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Вижу цель, не вижу препятствий: путешественница Екатерина Пиунова готова научить каждого планировать свои поездки с максимальной выгодой для кошелька.
Фото: Марек Паю.
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Ищите непопулярные направления: оптимальное соотношение цены и качества отдыха можно найти там, куда не летают туроператоры, считает путешественница.
Фото: Марек Паю.