Создатель популярной группы в Фейсбуке и путешественница с 19-летним стажем рассказывает, как спланировать путешествие мечты и уложиться в имеющийся бюджет

По большому счету, надо считать количество поездок, а сколько их было всего – я не считаю.

– Больше сорока. Но мне кажется, подсчет очень условный. Есть страны, где я была 10 раз. Есть такие, где была всего два дня и больше не планирую туда возвращаться. Иногда мои поездки длятся 3–4 дня, иногда и 2 недели.

– Да, я провожу там много времени. Все читаю. Но на некоторые вопросы, на которые я раньше отвечала, сейчас уже не отвечаю. Многие ответы, в том числе мои, на вопросы в духе „где найти дешевые билеты“ можно получить, написав вопрос в поиск.

Когда я преподавала СММ в школе MOST, ко мне за консультацией обратилась владелица турбюро, которой я посоветовала сделать группу для продвижения туров фирмы. Она первой создала такую группу, а затем их стало великое множество. Но именно „Эсто Туристо“ никто не повторил.

– Удивительно, но нет. Были попытки, но ничего не вышло. Появилось много групп турагентов, где они выставляют свои предложения. Но на самом деле это тоже была моя идея.

Поэтому я решила, что было бы классно создать такую площадку в Эстонии именно с практической целью. Так она девять лет и выполняет свою функцию.

Я тогда много времени проводила на российском портале для путешественников, но там местная специфика. Визовые вопросы, покупка билетов – в Москве и Таллинне эти реалии сильно отличаются.

– Я начала самостоятельно путешествовать в 18 лет, т. е. 19 лет назад. Мне пришла идея создать группу, когда я поняла, что в Эстонии нет русскоязычной площадки для обмена информацией, полезными наводками, обсуждения возможных проблем. На тот момент был только портал trip.ee , но там все на эстонском.

За 9 лет группа Екатерины в Фейсбуке стала мегапопулярной и сейчас насчитывает 53 000 участников. Екатерина также разработала свой уникальный курс, на котором рассказывает, как легко планирует свои поездки, тратя при этом минимум средств.

– Нет. На курсе первое, что делают участники, рассказывают, какой у них уже есть опыт, а затем придумывают себе направление, куда хотят поехать. Все обучение – чисто практическое. На первой лекции участник придумывает себе направление. Например, „хочу поехать на Мальдивы“. И дальше начинается работа под этот запрос. Когда он хочет туда поехать? Например, с 25 октября на неделю. Дальше начинается поиск авиабилетов. Потом поиск отеля, затем транспорта. Таким образом складывается пазл. И в итоге, если все правильно сделано, у человека будет готовый план путешествия в любую точку мира. Условные ограничения могут быть только по бюджету и по установкам в вашей голове.

То есть я точно могу сказать, что при любых внешних условиях можно много путешествовать, если у вас есть такая потребность. У меня она есть, поэтому я буду путешествовать и при детях, и при работе, и при отсутствии денег.

– Меньше 10 000 евро. Причем я ездила как одна, так и с семьей или с ребенком. За 19 лет я прошла все этапы путешественника. Была бедным студентом, завязанным на учебу и на условное отсутствие денег. Была офисным работником с отпуском в 28 дней, когда меня спрашивали, как я успеваю столько путешествовать. Потом я стала работать уже без офисного графика – стало полегче планировать поездки. Затем у меня родился один ребенок, потом второй…

– А в какую сумму вам обошлись восемь поездок в прошлом году?

Поэтому я бы сказала, что тут вопрос – не в том, как накопить, а в том, как грамотно потратить.

– Многое зависит от того, как человек умеет планировать. Кто-то на 5000 евро поедет в Турцию, а кто-то, как я, например, пять раз съездит куда-нибудь, и еще деньги останутся.

– Да, честно говоря, я удивлена, как быстро все откатилось назад. Мне казалось, что ковид и ограничения сильнее повлияют на сферу путешествий. Хотя сама я до сих пор летаю в маске. Я и до ковида говорила, что есть проблема вентиляции аэропортов и самолетов. Если у человека есть билет на самолет, то он не полетит, только если лежит в больнице или при смерти. А так все заболевшие просто принимают жаропонижающее и летят.

– В 2021 году вы говорили, что путешествия уже не будут такими, как раньше…

В прошлом году было восемь, в этом году – примерно столько же. Но в прошлом году я ездила в те страны, где уже была. Когда только начинаешь путешествовать, список стран быстро пополняется, потом это уже становится сложнее.

Я на каждом этапе консультирую участников. Например, мне говорят: „Я нашел билеты на Мальдивы с двумя пересадками за 700 евро. Я говорю: „Это плохой вариант, потому что туда можно долететь с одной пересадкой и за 500 евро. Посмотри вот эту и эту авиакомпанию“.

Я помогаю людям найти оптимальный вариант под их запрос. Этот курс – не о том, как отдохнуть за дешево, а о том, как за ту сумму, которую вы готовы потратить, получить максимум.

Если человек хочет, то у него будет готовое путешествие. Но часть людей „забивают“ где-то в середине курса, не делают домашнее задание или еще что-то.

Когда был первый курс, я очень переживала: ну как же так? Люди пришли, заплатили, и я знаю, как им помочь. Но если они ничего не делают сами, то как я помогу? Все люди взрослые, многие старше меня. Не буду же я с палкой над ними стоять.

На все вопросы я всегда готова ответить, но их надо задавать. Кто это делает, у тех все получается. Примерно половина участников не делает домашних заданий, но при этом я вижу, что они заходят и смотрят лекции.

Это продукт, который абсолютно точно был рожден спросом, а не предложением. У людей все время возникали одни и те же вопросы, ответить на которые одной фразой невозможно.

– Сколько потоков курса уже было?

– Я начала курс в 2018 году. И тогда запуски были каждый месяц. Потом были декрет, ковид, когда курсов я не проводила. Сейчас я делаю запуски примерно один раз в квартал.

– Кому курс не нужен? Вы говорили, что некоторым желающим участвовать он не требуется.

– Тем, кому уже понятен алгоритм планирования путешествия. Говоря условно, вы планируете поездку в Финляндию и в Новую Зеландию по одной и той же схеме, меняются только названия.

Я не продаю волшебных сайтов, на которых все в два раза дешевле. Это все – плод навыков поиска. Надо понимать, куда зайти и что сделать, чтобы найти лучший вариант. Вот тем людям, которые в этом разбираются, мне сказать нечего.