Летевшие на отдых в Турцию британские туристы выпили весь имеющийся на борту самолета алкоголь за 25 минут

Эта ситуация произошла на недавнем рейсе SunExpress из Великобритании в Турцию. По словам исполнительного директора компании Макса Ковнацки, пиво и вино на борту были распроданы всего за 25 минут, а рейс в общей сложности длился четыре часа. „Мы никогда раньше не видели ничего подобного ни на одном другом рынке“, — добавил он.

Он не уточнил, на каком именно маршруте это произошло, т.е. когда и из какого аэропорта вылетели туристы, но сообщил, что рейс предназначался в первую очередь для игроков в гольф. Ковнацки добавил, что британцы — транжиры и гедонисты.

Благодаря быстрому расширению турецкая компания SunExpress стала третьей по величине бюджетной авиакомпанией Великобритании после Jet2 и easyJet. Сама компания работает уже 35 лет, в 2023 году ее также назвали лучшей туристической авиакомпанией Европы.