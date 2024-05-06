Уснуть в Брюсселе и проснуться в Праге. Новый железнодорожный маршрут: комфортно, экологично и не очень дорого

Уснуть в Брюсселе и проснуться в Праге... Бельгийско-нидерландская железнодорожная компания Еuropean Sleeper предлагает путешественникам новый ночной поезд с уютными спальными местами. Кроме того, такой вид передвижения, менее вреден для окружающей среды.

Марк Смит, основатель сайта Seat61.com: “Речь не идет о страданиях ради спасения планеты. Это лучший опыт. Никаких аэропортов, никаких перелетов. Вы видите, куда направляетесь. Вы весело проводите время со своими попутчиками. Вы прибываете в центр города. Путешествие - это часть впечатлений“.

Поезд проходит через Амстердам и Берлин. Время в пути - около 11 часов. Билет в купе с шестью спальными местами обойдется примерно в сто евро.

“Это было здорово. Я покинул Лондон в час дня. Пообедал в поезде Eurostar по пути в Брюссель. Вечером я погулял по Брюсселю перед посадкой на European Sleeper. Совершил чудесное путешествие по долине Эльбы в лучах утреннего солнца. И вот я в Праге, уже утром. _Пока этот поезд доступен по цене, а это так, люди будут им пользоваться“, - сказал Марк Смит.